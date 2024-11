video suggerito

Wanda Fisher attacca Carmen Di Pietro dopo l'intervista a Belve: "Linciaggio mediatico inaccettabile" Wanda Fisher si è scagliata contro Carmen Di Pietro dopo l'intervista rilasciata da quest'ultima a Belve: "Ho ricevuto un attacco meschino e totalmente fuori luogo".

Wanda Fisher si è scagliata contro Carmen Di Pietro dopo l’intervista rilasciata da quest’ultima a Belve. Attraverso il suo profilo Instagram, la cantante ha espresso tutta la sua indignazione per quanto accaduto durante il programma, definendo le parole di Carmen “cattiverie gratuite e ingiuste”. Secondo Wanda, le affermazioni rilasciate nei suoi confronti rappresenterebbero un “attacco meschino e totalmente fuori luogo”.

Le parole di Wanda Fisher

L'attacco di Wanda Fisher a Carmen Di Pietro (e alla trasmissione Belve): "Quello che è successo durante Belve è inaccettabile. Le cattiverie gratuite e ingiuste che Carmen Di Pietro ha detto su di me sono stato un attacco meschino e totalmente fuori luogo. E la cosa peggiore? Non mi è stata data la possibilità di difendermi". Wanda Fisher non si è limitata a rispondere, ma ha anche sottolineato l’impatto che episodi simili possono avere sulla salute mentale di chi li subisce: “Una persona più fragile avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo per un’aggressione del genere”.

Mi è stato tolto il diritto di replica e sono stata esposta a un linciaggio mediatico che trovo vergognoso. Questa non sono io! Sono stufa di subire falsità e offese pubbliche. Le parole pronunciate su di me non sono solo menzogne, ma sono anche profondamente lesive. Una persona più fragile avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo per un'aggressione del genere, e questo è inacettabile.

La cantante ha poi invitato a riflettere sulla tossicità di queste dinamiche pubbliche e ha ribadito la sua intenzione di combattere per il diritto alla sua verità e per difendere il proprio nome.

Basta con queste dinamiche tossiche e distruttive! Pretendo rispetto e il diritto di raccontare la mia verità. Sono pronta a combattere per difendere il mio nome. Grazie a chi mi sta vicino e capisce quanto tutto questo sia insostenibile.

Che cosa ha detto Carmen Di Pietro su Wanda Fisher

Ma che cosa ha detto Carmen Di Pietro su Wanda Fisher? La cantante la accusò di doverle mezzo milione di euro per non aver rispettato un accordo economico legato al brano Imagination, Carmen Di Pietro ha smentito il suo debito: "Non devo mezzo milione a Wanda Fisher. Mi dispiace che pensa questo, non è vero. Io cantavo, in playback, ho dato l'immagine ma non cantava lei".