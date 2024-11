video suggerito

Tina Cipollari a Uomini e Donne inveisce contro Gemma Galgani e zittisce Maria De Filippi: “Non intrometterti” Scontro acceso a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: l’opinionista ha inveito contro la dama del parterre over nella puntata di oggi, venerdì 22 novembre. Ha poi zittito Maria De Filippi: “Scusa, ma non intrometterti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 22 novembre, si è aperta con un lungo sfogo di Tina Cipollari. L'opinionista ha attaccato Gemma Galgani per le dichiarazioni fatte sul suo conto nell'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo: in studio si è accesa una grossa discussione che Maria De Filippi ha provato a calmare, ma senza ottenere risultati. "Non ti intromettere, non parlare", le parole della Cipollari a lei rivolte.

Lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

L'appuntamento con il dating show di oggi si è aperto con Tina Cipollari che, rivolgendosi a Gemma Galgani, ha dichirato: "Tanta gente avrà avuto modo di vedere la puntata di Verissimo dove ha raccontato una marea di bugie. Quando sei invitata in queste trasmissioni, non raccontare le solite menzogne che racconti su di me, le barzellette che inventi. Hai avuto il coraggio di dire che la causa dei suoi fallimenti sentimentali sono io, sono le mie cattiverie. Ma perchè non racconti la verità?". L'opinionista è subito apparsa molto infuriata con la Dama del Trono Over che ha provato a capire a cosa si riferisse: "Cosa ho inventato? Ho detto che tu intervieni nei momenti meno indicati" ha spiegato, ma le sue parole hanno acceso la discussione. Quando entrambe si sono alzate per avvicinarsi l'una all'altra, l'opinionista ha alzato la voce: "Datti una calmata, e stai seduta. Un conto è che vai a dire che ti butto l'acqua in faccia, ma se dici che io ti rovino i momenti belli. Perchè non racconti chi è la vera Gemma? Perchè non parli di quando facevi l'amante dei vip? Lo hai detto tu, con Walter Chiari. Io mi ammalo con lei". La dama ha smentito le parole della Cipollari la quale si è infuriata ancora di più accusandola di essere una bugiarda. Maria De Filippi ha provato a interromperle, ma è stata zittita: "Maria, non ti intromettere. Non parlare, ti prego. Non la prendere a male, ti prego", le parole dell'opinionista.

Gemma lascia lo studio, poi sbotta: "Non posso più tollerare tutto questo"

Tina Cipollari ha continuato ad attaccare la Galgani sostenendo che abbia sempre detto bugie. "Non permetterti di offendermi in questo modo. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto davanti a tutti, senza mai nascondermi. Ho sempre raccontato tutto di me alla redazione e non vado a fare le cose di nascosto" si è giustificata Gemma prima di lasciare lo studio. Una volta rientrata, ha sbottato:

Io una cosa del genere non la posso tollerare, non sono quella che lei descrive. Io vado via, è inaccettabile che il parterre femminile sorrida. Cosa sto a fare qua? Per ricevere offese? Cosa vuoi da me? Parliamo di te. Non ce la faccio, quando è troppo è troppo. Sono 14 anni di offese, ho resistito ora basta.

Tina non ha frenato gli attacchi e l'ha accusata di essere "falsa": "Li ho cacciati io i tuoi uomini? Loro scappano perché non vogliono avere a che fare con te. Capiscono che non sei quella che vuoi mostrare". Maria De Filippi è intervenuta di nuovo per invitare Tina Cipollari a calmarsi dopo il faccia a faccia con la dama, poi rivolgendosi a Gemma ha chiarito: "Nessuno è intervenuto non per mancato rispetto a te. Siamo abituati alle liti tra voi". Infine, la conduttrice ha invitato entrambe a porre fine alla lite: "Voi avete un problema. State facendo questa cosa da 18 minuti. Tina, hai sfogato. Ora vediamo l'esterna".