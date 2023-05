Vladimir Luxuria: “I Jalisse? Non escludo il divorzio quando torneranno dall’isola” L’opinionista dell’Isola dei Famosi, in una intervista a Novella 2000, rivela che i Jalisse potrebbero presto dare una grande sorpresa ai telespettatori del reality show.

Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 per commentare le ultime vicende legate all'Isola dei Famosi, programma del quale è opinionista anche in questa edizione. La redazione del settimanale ha trovato alcune vecchie dichiarazioni di Andrea Lo Cicero, risalenti al 2016, sul fatto che lui non indossasse protezioni durante le partite da rugby perché "sono da frocetti". In quella occasione, Luxuria ammonì Lo Cicero. L'opinionista e attivista ha specificato, però, che non c'era omofobia, ma solamente una dichiarazione infelice. Più interessanti, invece, le considerazioni sui Jalisse. Secondo Vladimir Luxuria, potrebbero presto lasciarsi.

Le parole di Vladimir Luxuria

Novella 2000 fa notare all'opinionista che Andrea Lo Cicero nel 2016 fece quelle dichiarazioni e lei si arrabbiò. Luxuria risponde così: "Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all'infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba "da frocetti". "Frocio", dal latino, significa "molliccio". Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché ‘mollicci', talvolta ben più machi di lui". Nessun problema però con lui:

Sono immune dal pregiudizio, anzi sto apprezzando Lo Cicero sull'Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall'istante in cui deposita il proprio calcagno sulla spiaggia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade.

Il pettegolezzo sui Jalisse

Dopo quattro puntate, l'Isola dei Famosi comincia ad avere i suoi equilibri. Vladimir Luxuria assicura che nelle prossime settimane potrebbero esserci delle sorprese. Una di queste, riguarda proprio Alessandra Drusian e Fabio Ricci: "Sull'eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i "Jalisse", non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall'Italia".