Fabio dei Jalisse nominato da Mazzoli all’Isola: “Non accetto la motivazione, lo vedo diverso” Marco Mazzoli, leader all’Isola dei Famosi, ha mandando in nomination Fabio Ricci dei Jalisse che, però, non l’ha presa bene. “Non me l’aspettavo, lo vedo diverso, non accetto tanto la motivazione”, ha detto il naufrago.

Questa settimana, in nomination all'Isola dei Famosi, ci sono Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Jalisse. Il primo nome è stato scelto dal gruppo, come il più votato dal gruppo nel corso della puntata del 15 maggio, mentre a decidere gli altri due è stato Marco Mazzoli, leader della settimana. Tra loro, però, c'è chi non sembra aver preso nel verso giusto la nomination.

Pamela Camassa commenta la nomination di Mazzoli

Dopo la fine della puntata, come si è visto nel daytime di oggi, Pamela e Marco Mazzoli si sono confrontati riguardo la nomination. Il neo leader si è scusato per aver fatto il nome della compagna, poi ha raccontato: "L'ho nominata per una strategia di Paolo, dobbiamo mandare via i più forti". La naufraga sembra aver capito le sue intenzioni e infatti non è infastidita, anzi, al suo posto avrebbe agito allo stesso modo: "Anche io avrei fatto la stessa cosa, da una parte mi fa piacere perché significa che hanno iniziato a giocare. Anche io farò qualche strategia e voterò i più forti".

Fabio Jalisse infastidito dalla nomination

Tutt'altra reazione ha avuto Fabio Ricci dei Jalisse di fronte alla nomination di Mazzoli. Il naufrago non se lo aspettava minimamente, pensando che i litigi avuti durante la settimana fossero acqua passata: "Non abbiamo avuto una discussione, l'avevamo chiarita e mi hai detto scusa, ora ti conosco meglio. La motivazione non l'accetto tanto, sicuramente non me lo aspettavo". Poi ha aggiunto di aver scoperto il conduttore radiofonico sotto un'altra luce, molto più stratega rispetto a come l'ha conosciuto nei primi giorni: "Marco lo vedo diverso, non mi è piaciuta la strumentalizzazione, l'attacco che ha fatto Paolo". Tra i due naufraghi, quindi, i rapporti sembrano essere cambiati e il reality sta entrando nel vivo.