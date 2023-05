All’Isola dei Famosi Fabio dei Jalisse fa pace con Mazzoli: “Non dimentico, ma apro nuovi orizzonti” Dopo settimane di discussioni e tensioni, all’Isola dei Famosi Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse hanno fatto pace. “Non dimentico, ma apro nuovi orizzonti”, ha detto quest’ultimo. “Non posso avercela con lui”, ha ribadito il primo.

Dopo settimane di discussioni per la "nomination ella discordia", Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse hanno fatto pace. I due naufraghi hanno deciso di mettere da parte le tensioni e di azzerare quanto accaduto, così da poter continuare la loro convivenza in Honduras.

Le parole di Marco Mazzoli: "Non posso avercela con lui"

In una delle scorse puntate, Marco Mazzoli aveva mandato in nomination Fabio che, però, non l'aveva accettata di buon grado. Questo aveva scatenato delle tensioni tra i due: il cantante dei Jalisse riteneva che il compagno fosse un "principino" e uno stratega. Dopo accese discussioni, entrambi hanno deciso di andare oltre. Lo speaker de Lo Zoo di 105, dopo la puntata del 22 maggio del reality, ha ammesso che non può avercela con lui, pur avendo notato un suo cambio di atteggiamento, forse per strategia:

Non ho capito bene cosa è successo, da iper nemico di colpo amici. Lui dice che ha azzerato tutti perché, sennò, come facciamo a stare ancora qua? Con Fabio c'è stato un cambiamento radicale durante la puntata, fino a poco prima non mi rivolgeva neanche più la parola, non ci parlavamo più. Non posso avercela con lui, non lo conosco abbastanza e credo sia reciproco.

"Non dimentico, ma apro nuovi orizzonti", la versione di Fabio

Anche Fabio Ricci, parlando con Corinne Clery e altri naufraghi, si è espresso riguardo al suo rapporto con Mazzoli. A tal proposito, ha raccontato di aver fatto pace con lui, pur non dimenticandosi quanto gli è stato detto: "Ho fatto pace e ho azzerato tutto. Non dimentico, mi rimane quello che ho subito. Non posso dimenticare le cose che mi vengono dette, ma apro nuovi orizzonti". Una pace, quindi, a cui sembrano essere arrivati per il quieto vivere sull'Isola, con la voglia di ricominciare da zero, ma la memoria a quanto successo nelle ultime settimane, dove il naufrago si è più volte sentito preso in giro.