Vittorio Sgarbi: “Le ragazze del 2000, tutte tro*e”, la reazione della figlia nata in quell’anno Domenica In, 19 marzo. Nel giorno della festa del papà, l’ospite Vittorio Sgarbi, accompagnato dalle figlie Alba ed Evelina, è stato protagonista di un momento imbarazzante: “La mia assistente dice sempre che quelle del 2000 tutte tro*e”. Immediata la reazione della figlia nata proprio in quell’anno.

A cura di Redazione Spettacolo

Domenica In, 19 marzo. Nel giorno della festa del papà, ospite d'eccezione un insospettabile: il sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, Vittorio Sgarbi. Al suo fianco, le due figlie, Alba di 23 anni ed Evelina di 22 anni. Nate da due relazioni fugaci, sono oggi il bastone di una vecchiaia che non accenna ad arrivare. "Nonno? Non ci penso proprio", ha risposto il noto critico d'arte a Mara Venier alla domanda su quanto volesse un nipotino.

Com'è nata la frase di Sgarbi sulla figlia Evelina

Nel bel mezzo di un'intervista dai toni ironici, incentrata su un istinto paterno di certo non convenzionale, Sgarbi si è prestato a giocare a un quiz con domande a tema che riguardavano le due figlie. "Abbiamo un anno e due mesi di differenza, io sono del 1998", ha puntualizzato Alba in merito alla differenza di età con la sua sorellastra. Da lì, una delle solite uscite incontenibili ‘alla Sgarbi', che ha fatto tremare Mara Venier, intervenuta subito per interrompere eventuali reazioni che ne sarebbero derivate.

La reazione della figlia Evelina

"C'è la mia assistente, che è del 1996, una bella ragazza di nome Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi di oggi mi dice sempre: ‘Quelle del 2000, tutte tro*e. Tu (rivolgendosi alla figlia minore Evelina, ndr) sarai del 1999?", "No, del 2000" la secca risposta della ragazza, "Stai attenta allora, eh", la goffa chiusura del papà. I toni subito smorzati dalla conduttrice che, con fare volutamente euforico, li ha invitati ad aprire i regali per la festa del papà. Una tshirt con la scritta I Love Papi ha chiuso il blocco sulla faccia rigida del noto critico d'arte, che si è prestato al momento, glissando sul contenuto degli altri doni, appartenenti al passato e mai consegnati.

Vittorio Sgarbi e Paola Camarco ospiti di Live nel 2018

Chi sono Evelina e Alba, le figlie di Vittorio Sgarbi

Si chiamano Evelina e Alba le due figlie femmine di Vittorio Sgarbi, che oggi hanno 23 e 22 anni. Alba è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati. Fu la storia di una notte perché lei era già sposata. La mamma di Evelina invece è Barbara Arì, che su Novella 2000 da Sgarbi fu descritta così: "L’ultima figlia è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me". È proprio la più giovane delle due ad aver ricevuto un'offerta da Alfonso Signorini per il Gf Vip, mai accolta.