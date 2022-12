Veronica Peparini torna ad Amici, il primo abbraccio è a Maria De Filippi: “Grata a lei per tutto” Veronica Peparini torna nello studio di Amici per la prima volta dal suo addio. La scorsa estate la notizia che la sua cattedra sarebbe stata rimpiazzata da Emmanuel Lo, ma nessun rancore, anzi. Tra lei e Maria resta un profondissimo affetto.

A cura di Giulia Turco

Per la prima volta dall'inizio di questa edizione, Veronica Peparini torna ad Amici. A grande richiesta, l'insegnante di danza è tornata a trovare la squadra di lavoro che l'ha accompagnata durante lunghi anni di carriera. L'incontro tra la coreografa e Maria De Filippi, che si sono strette in un caloroso abbraccio, andrà in onda nel corso del pomeridiano di Amici di domenica 11 dicembre su Canale 5.

La dedica di Veronica Peparini a Maria De Filippi

È un’emozione unica quella di Veronica Peparini che per la prima volta dal suo addio ha di nuovo messo piede nella scuola di Amici. È a Maria che dedica il suo primo abbraccio, colma di lacrime, emozione, gratitudine e al tempo stesso nostalgia: “Questa foto parla da sé”, scrive la ballerina a corredo di uno scatto postato sul suo profilo Instagram. “Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento… abbracciando lei mi sento di abbracciare tutti le persone che sono lì a collaborare”, continua Veronica anticipando il clima del suo ritorno ad Amici.

Mi sono emozionata molto, è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi, è una classe strepitosa.

Perché Veronica Peparini ha lasciato Amici

È stato un anno di grandi cambiamenti per la coreografa, che dopo un decennio vissuto come volto del talent show più famoso della tv italiana, è tornata a dedicarsi esclusivamente alla danza. Nulla a che vedere con presunti rancori, come si era ipotizzato in un primo momento, anzi. Lo scorso luglio, a due mesi dal via dell’ultima edizione, la conferma che Peparini sarebbe stata sostituita dal coreografo Emanuel Lo. “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”, ha scritto l’insegnante di danza e compagna di Andreas Muller.