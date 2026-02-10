Valerio Scanu si opera dopo i chili persi: “Farò un intervento, con la palestra non risolvo”

Valerio Scanu ha annunciato che si sottoporrà a un intervento per ridurre la lassità cutanea dopo aver perso molto peso negli ultimi tre anni. Le parole del cantante, che in passato era già ricorso alla liposuzione: “Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio e voglio toglierla”.

Valerio Scanu torna a parlare apertamente del suo rapporto con il corpo e della chirurgia estetica. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di martedì 10 febbraio a La Volta Buona, il cantante sardo ha rivelato la decisione di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico per risolvere un problema di lassità cutanea. Una scelta maturata dopo un percorso di cambiamento fisico che lo ha visto perdere molto peso negli ultimi tre anni, ma che ha lasciato segni che lo sport non riesce a cancellare.

Il nuovo intervento di Valerio Scanu

Scanu ha spiegato che l'attività fisica, pur praticata a livello agonistico, non è sufficiente per eliminare l'eccesso di pelle derivato dal dimagrimento: "Purtroppo anche se faccio palestra non risolvo. L’unico modo per debellare questo problema è fare un intervento". L'ex vincitore di Sanremo ha voluto precisare che non si tratta di un'operazione necessaria per motivi di salute, quanto di una necessità estetica per ritrovare il benessere con se stesso: "Non è questione di vita o di morte, ma a me dà fastidio anche se non la vedo. Non mi piace e voglio toglierla".

Il precedente della liposuzione e la lotta con il peso

Non è la prima volta che Valerio Scanu parla del ricorso al bisturi. Già in passato, proprio nel salotto della Balivo, aveva ammesso di essersi sottoposto a una liposuzione per eliminare i cosiddetti "fianchetti", un inestetismo che lo faceva sentire a disagio. Il cantante non ha mai fatto mistero delle sue fluttuazioni di peso e delle difficoltà incontrate nel mantenere la forma fisica desiderata. Negli ultimi anni, però, la svolta è stata radicale. Scanu ha intrapreso un percorso di dimagrimento importante, supportato da una disciplina sportiva rigorosa che lo ha portato a gareggiare a livelli agonistici. Nonostante i muscoli e la nuova forma, il problema della pelle che ha perso elasticità è rimasto l'ultimo scoglio da superare: "In questi tre anni ho perso tanto peso, ma l'eccesso rimane".