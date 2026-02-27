Valerio Scanu senza filtri su Sanremo: “Conosco i nomi dei cantanti insospettabili che usano l’autotune”

Valerio Scanu ha commentato i cantanti del Festival di Sanremo 2026 nel corso dell’ultima live di Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage.it: “Esistono cantanti e cantautori che non sono famosi per essere così intonati, che in questo Sanremo lo sono diventati”.

Valerio Scanu ha commentato i cantanti del Festival di Sanremo 2026 nel corso dell'ultima live di Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage.it: "Esistono cantanti e cantautori che non sono famosi per essere così intonati, che in questo Sanremo lo sono diventati". Il cantante non le manda a dire nel format condotto da Andrea Parrella, in studio con Stefania Rocco e Grazia Sambruna.

Valerio Scanu non fa nomi, ma comunque il riferimento a Raf è chiaro perché dopo lui menziona il programma "Ora o mai più", nel quale Raf ha fatto il coach: "Quel programma serviva a qualcosa".

Valerio Scanu su Fedez, Raf e Alicia Keys

Su Luca Jurman vocal coach di Fedez: "Prendere lezioni a poche settimane da Sanremo è come se io prendessi lezioni di porno da Rocco Siffredi per fare un porno poco prima di Pasqua". Ma chi è che usa l'autotune a Sanremo e non ne fa accorgere? Valerio Scanu dice che sono tantissimi, ma non vuole dirlo: "Ci sono insospettabili, che sono ritoccati in maniera importante".

La mia canzone preferita del Festival è una canzone a pelle, di cuore, ma non perché io abbia simpatia nei suoi confronti, anzi. Secondo me è proprio Raf. Ha un bel pezzo. Mi piace perché lo trovo coerente con se stesso, moderno, sanremese, e poi l'ha cantato anche molto bene. Non è solo Raf che usa l'autotune, ci sono anche altri cantanti, altre cantanti. È facilissimo, dai. Penso ad Achille Lauro, che sembrava Cher in Believe.

Valerio Scanu non tornerà al Festival

Valerio Scanu ha anche parlato della possibilità di un possibile ritorno a Sanremo, che al momento è assolutamente da escludere. "Non ci sono i presupposti per tornare al Festival di Sanremo, neanche come presentatore. Non mi vedo, non penso ci sia uno spazio per me. Sanremo è un puzzle. Vanno ricoperti dei tasselli. E non penso che quest'anno per esempio potesse esserci un tassello per me. Non ho mai pensato: ci starei meglio io al posto suo, dico anzi che ci sta meglio quello".

"Se mi fossi presentato con una canzone, sarei stato tra gli esclusi", ha poi fatto sapere, "Non mi sarebbe piaciuto essere in gara, perché non ne sento proprio la necessità".