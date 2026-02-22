Rita De Crescenzo a Verissimo rivede una foto del passato, prima della chirurgia: “Cosa mi ha fatto la droga”

Rita De Crescenzo è stata ospite di Silvia Toffanin oggi, domenica 22 febbraio. Nella lunga intervista a Verissimo, l'influencer napoletana ha ripercorso la sua storia, raccontando dei 30 anni difficili segnati dalla droga e da altri episodi di cui è stata vittima. "Sto bene da 7 anni. Non ho avuto una vita facile, ho smesso (con la droga, ndr) quando ho subito una violenza. Mi svegliai in un vicolo, pensavo di essere morta. Ho smesso senza aiuti" ha rivelato, ricordando che quando faceva uso di sostanze, era il figlio Francesco a prendersi cura di lei. In lacrime, ha raccontato: "Lui cucinava per me perché io non mangiavo. Mi sento in colpa". Ha parlato anche del recente caso di cronaca che ha visto protagonista suo figlio, Francesco, accoltellato alla gamba mentre era in strada. "È stato un ragazzo del nostro quartiere per una "guardata". Sono qui per dire basta, mi sono spaventata tanto. Oggi ho paura, la sera esco e vado a controllare Francesco".

Rita De Crescenzo e la chirurgia estetica: "Al viso solo punturine, gli altri interventi tutti sbagliati"

Con Silvia Toffanin ha affrontato anche il tema chirurgia estetica. "Tu sei molto cambiata con la chirurgia. Quanti interventi hai fatto?" le ha chiesto la conduttrice. Allora, Rita De Crescenzo ha spiegato: "Ho fatto le punturine al viso. Ho fatto tre addominoplastiche, liposuzioni, il fondoschiena, tutti interventi sbagliati. Ora basta. Ho due slim, intervento di riduzione allo stomaco. Ero quasi 98 kg, oggi mi sento meglio. Mi sento più leggera, riesco a salire le scale, a chiudere la scarpe. Vorrei portare mio marito a fare il botox, ma non vuole fare niente". La Toffanin ha poi mostrato una foto del passato dell'influencer, risalente al suo pre chirurgia. La De Crescenzo ha così dichiarato: "Che brutto ricordo, qui non stavo bene. Stavo male, vedi che fa la droga? Guardate ora. Quindi, stop alla droga, fa male".