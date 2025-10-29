Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la droga. Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rita De Crescenzo ospite di Belve questa sera, martedì 28 ottobre, ha raccontato la sua vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza. Oggi parla del suo riscatto personale, ottenuto grazie alla popolarità ottenuta sui social: la TikToker napoletana ha rivelato che guadagna "solo 700 euro a festa a Napoli": "Non c'è nessuno meglio di me", ha dichiarato prima di aprirsi sugli anni di droghe e violenze che hanno segnato la sua storia.

"Sono una leonessa, nessuno è meglio di me", le prime parole della Tiktoker a Belve

"Che belva mi sento? Una leonessa. Sono un leone in tutti i sensi" ha dichiarato alla prima domanda di Francesca Fagnani. "Non sono una cantante, sono una showgirl e faccio divertire la gente" ha continuato, rivelando di sentirsi "molto imitata", ma "nessuno è meglio di me". Ricordando l'invasione a Roccaraso dello scorso gennaio, ha ammesso: "Ho fatto semplicemente dei video, non ci ho guadagnato niente". "Sono passata dalle stalle alle stelle, e ho più ammiratori. Non mi sopportano perché sono troppo onesta" ha commentato la Tiktoker. "Se mi candidassi avrei buoni risultati, c'è tanta gente come me che non ha mai votato, che non conosce la politica. Organizzo pullman per portare la gente a votare".

"Ho avuto un'infanzia bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci"

"Ho avuto un infanzia bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Mia mamma aveva un disturbo mentale, era sempre ricoverata per schizofrenia. Mio padre è stato malato per 10 anni. Sono rimasta incinta a 13 anni, lo scoprii al settimo mese di gravidanza. Il papà aveva 15 o 16 anni. Quando lo dissero a mio padre, lui non volle che abortii. Ho un figlio meraviglioso, ma tornassi indietro non lo rifarei" ha raccontato Rita De Crescenzo che, con il pubblico di Rai2, ha condiviso la sua storia. Dopo il parto, Ciro Marranzino, il padre di suo figlio, fu arrestato "per una colluttazione, lui faceva uso di droga e accoltellò la madre", ha raccontato. "Oggi ho rapporti con lui perché è il papà di mio figlio" ha aggiunto. "Mio figlio lo ha cresciuto mio padre, sono cresciuta con mio figlio come fratello e sorella. Poi ho conosciuto mio marito, a 16 anni ho avuto un altro figlio". Poi ha conosciuto la droga. Attualmente sotto processo per spaccio e organizzazione a delinquere, Rita De Crescenzo ha dichiarato: "Non ho mai spacciato, mi sono trovata in una cosa che non era mia. Si sono approfittati di me". Insieme al figlio Rosario è stata accusata di incitamento all'odio e minacce contro Francesco Borrelli: "Ci siamo solo difesi. Anche a me sono arrivate minacce di morte, io ho paura di camminare. Io gli chiedo anche scusa, gli darei la mano e farei pace per il bene di tutti. Abbiamo sbagliato entrambi".

"Violentata da tre ragazzi, da quel momento non ho più toccato droga"

Oggi è tornata a studiare, "vengono degli insegnanti a casa" ha rivelato. "Il ricordo più brutto del periodo della tossicodipendenza?", le ha chiesto Francesca Fagnani. Allora la TikToker ha risposto: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale. Dei militari sono riusciti a fermare la violenza. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga, sarei morta. E guarda adesso come sto bene. Nella vita si può cambiare e sono qua a raccontarlo, sono 7 anni che non tocco più niente". Dopo quella violenza "mi svegliai in un mare di sangue", ma "l'ho vissuta come una liberazione": "Da quel momento non ho più toccato la droga".

"Guadagno 700 euro a festa a Napoli", poi il racconto sul marito

"Non so quanto guadagno, lo giuro. A Napoli prendo 700 euro a festa, ma non sono tutti miei. Quando vado fuori il doppio" ha raccontato sui suoi guadagni. Tra i sogni di Rita De Crescenzo c'è quello di recitare al fianco di Christian De Sica, attore di cui è fan da sempre. "Sogno di fare un film con Christian De Sica, farei tutto. Immagino un bel film di Natale". A Francesca Fagnani ha spiegato il legame di parentela con Massimo Ranieri, nonostante l'artista smentisca. "Mio nonno e i suoi nonni hanno lo stesso cognome, anche mia nonna era cugina di sua nonna", le parole. Oggi è innamorata del marito Salvatore con il quale sta da quando aveva 16 anni: "Il nostro è un matrimonio felice anche se litighiamo. Lui è geloso, ma ha tanta fiducia. Ogni mattina mi chiede di fare quello che fanno tutte le coppie, ha il campanello (ride, ndr). Fare l'amore fa stare bene". "Oggi devo chiedere scusa ai miei figli per quello che gli ho fatto passare durante l'infanzia, io vivo da 7 anni", ha dichiarato prima di concludere rivolgendosi al padre: "Non me lo sono goduto. Gli direi che mi manca".