Valentina gioca con la sorella ad Affari Tuoi: “Sono determinata, raggiungo i miei obiettivi”, e alla fine vince

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 20 novembre, Valentina della Regione Umbria. 27 anni, nata e cresciuta a Narni, nella vita è funzionario amministrativo contabile: ha giocato accompagnata dalla sorella Manuela. "Giocavamo ad Affari Tuoi da piccole, 20 anni fa organizzammo una partita e quindi questa non è la prima volta che gioco" ha scherzato la pacchista prima di dare il via alla partita contro il dottore che è finita con il lieto fine: dopo aver rischiato fino alla fine, è tornata a casa con 30mila euro.

La partita di Valentina ad Affari Tuoi

La partita di Valentina è iniziata discretamente bene: con i primi sei tiri ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 75mila euro, 50 euro, 20mila euro, 10 euro e 500 euro. Il dottore, come primo assegno, ha scelto 33mila euro. "Bellissima offerta, sono venuta qui senza crearmi aspettative. Sono determinata, ho degli obiettivi e cerco di raggiungerli. Non ho potere sull'andamento della partita. Ci voglio credere nella possibilità di realizzare qualche sogno, andiamo avanti" ha dichiarato Valentina, prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha aperto il pacco contenente 300 mila euro, poi quello da 200mila euro e infine quello contenente 0 euro. Davanti all'offerta da 15mila euro, la pacchista ha rifiutato.

Dopo aver aperto i pacchi da 5 euro, 200 euro e 20 euro, il dottore ha proposto un assegno da 20mila euro. Anche in questo caso le sorelle hanno rifiutato. Poi hanno eliminato dal tabellone 50mila euro, e il dottore ha proposto il cambio, rifiutato. Aperti i pacchi da 100mila e 10mila euro, il dottore ha offerto 5mila euro: "Ormai andiamo fino alla fine. Comunque vada", il commento prima di tritare l'assegno.

Il finale di Valentina che torna a casa con 30mila euro

Aperto il pacco da 1 euro, quello contenente il pacco nero dal valore di 30mila euro e quello con Gennarino, il dottore ha chiamato lo studio per l'ultima offerta della partita. Con 30mila euro e 100 euro ancora in gioco, ha proposto il cambio. "L'8 è il numero preferito di mia sorella. In queste 21 puntate ho pescato spesso rossi, ma alti" – ha commentato Valentina – "Rifiuto il cambio". È tornata a casa con 30mila euro.