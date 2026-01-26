Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Usigrai dopo aggressione ICE: “Il Governo pretenda il rispetto dei suoi giornalisti negli Stati Uniti”

Il sindacato Usigrai a sostegno dei giornalisti minacciati dall’ICE a Minneapolis: “Chiediamo che la Rai intensifichi gli sforzi per raccontare quanto sta accadendo in questi giorni in Minnesota”. E al Governo: “Il rispetto dei nostri giornalisti all’estero”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo le minacce ricevute dagli inviati di In mezz'ora a Minneapolis, l'Usigrai interviene con un comunicato che va oltre la solidarietà ai colleghi coinvolti e lancia un appello preciso alla Rai: è il momento di rafforzare la presenza giornalistica negli Stati Uniti per documentare quella che il sindacato definisce senza mezzi termini "una grave torsione delle libertà individuali".

La richiesta di protezione istituzionale

Il sindacato dei giornalisti Rai non si limita a esprimere preoccupazione per quanto accaduto a Laura Cappon e Daniele Babbo, fermati e minacciati dagli agenti dell'ICE mentre documentavano la situazione nella città americana. Nel comunicato emerge una richiesta esplicita: "Ci aspettiamo che le istituzioni pretendano il rispetto del lavoro dei nostri giornalisti anche all'estero".

L'appello alla Rai: mobilitare la struttura

Ma è la seconda parte del comunicato a contenere la vera sfida lanciata all'azienda. L'Usigrai chiede alla Rai di "intensificare gli sforzi" e "mobilitare la struttura dei Corrispondenti e gli Inviati del Servizio Pubblico" per raccontare quanto sta accadendo in Minnesota. Tradotto: non basta inviare una troupe a Minneapolis. Serve un impegno strutturale, una copertura continua e capillare di una situazione che il sindacato giudica evidentemente di portata storica. Il richiamo ai "Corrispondenti" e agli "Inviati" con la lettera maiuscola non è un vezzo stilistico, ma un modo per sottolineare che la Rai deve mettere in campo le sue risorse migliori. La chiusura del comunicato richiama "gli stretti rapporti che legano il nostro Paese agli Stati Uniti" come ragione ulteriore per intensificare la copertura giornalistica.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Corona bloccato, accolto il provvedimento d'urgenza: "Falsissimo non va in onda"
Fabrizio Corona dopo il blocco dei video su Signorini: “Non mi fermo. Se oggi zittiscono me, domani zittiscono voi”
L’avvocato di Signorini: “Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti andrà in carcere”
Il conduttore querela Google: ha negato di rimuovere i video di di Falsissimo
Signorini aveva chiesto al tribunale di bloccare tutto
Mediaset denuncia Corona: richiesto il divieto dell'uso di social e piattaforme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views