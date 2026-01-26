Usigrai dopo aggressione ICE: “Il Governo pretenda il rispetto dei suoi giornalisti negli Stati Uniti”

Dopo le minacce ricevute dagli inviati di In mezz'ora a Minneapolis, l'Usigrai interviene con un comunicato che va oltre la solidarietà ai colleghi coinvolti e lancia un appello preciso alla Rai: è il momento di rafforzare la presenza giornalistica negli Stati Uniti per documentare quella che il sindacato definisce senza mezzi termini "una grave torsione delle libertà individuali".

La richiesta di protezione istituzionale

Il sindacato dei giornalisti Rai non si limita a esprimere preoccupazione per quanto accaduto a Laura Cappon e Daniele Babbo, fermati e minacciati dagli agenti dell'ICE mentre documentavano la situazione nella città americana. Nel comunicato emerge una richiesta esplicita: "Ci aspettiamo che le istituzioni pretendano il rispetto del lavoro dei nostri giornalisti anche all'estero".

L'appello alla Rai: mobilitare la struttura

Ma è la seconda parte del comunicato a contenere la vera sfida lanciata all'azienda. L'Usigrai chiede alla Rai di "intensificare gli sforzi" e "mobilitare la struttura dei Corrispondenti e gli Inviati del Servizio Pubblico" per raccontare quanto sta accadendo in Minnesota. Tradotto: non basta inviare una troupe a Minneapolis. Serve un impegno strutturale, una copertura continua e capillare di una situazione che il sindacato giudica evidentemente di portata storica. Il richiamo ai "Corrispondenti" e agli "Inviati" con la lettera maiuscola non è un vezzo stilistico, ma un modo per sottolineare che la Rai deve mettere in campo le sue risorse migliori. La chiusura del comunicato richiama "gli stretti rapporti che legano il nostro Paese agli Stati Uniti" come ragione ulteriore per intensificare la copertura giornalistica.