Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”

I giornalisti del programma In mezz'ora, in onda la domenica dalle 14.30 su Rai3, sono stati minacciati dagli agenti dell'ICE mentre realizzavano un reportage a Minneapolis. Laura Cappon e Daniele Babbo stavano documentando quanto sta accadendo nella città americana – la cui situazione è di estrema tensione a causa di violentissime azioni legate alle operazioni dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione – insieme a una donna del posto quando sono stati fermati e minacciati da due agenti con queste parole: "Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall’auto". Il servizio di quanto accaduto è stato trasmesso nella puntata di In mezz'ora di oggi, domenica 25 gennaio 2026.

Il video del fermo e le minacce a Minneapolis

Nel video trasmesso nella puntata di oggi, gli inviati di In mezz'ora documentano il momento in cui gli agenti si accorgono della loro presenza in città e li fermano. "Siamo intrappolati" – dichiara la cittadina americana che accompagna Laura Cappon e Daniele Babbo prima dell'arrivo di due agenti dell'ICE alla loro auto – "Non abbasso il finestrino, non stiamo facendo nulla di male. Sto solo guidando nella mia comunità". "Spaccheremo il finestrino e la tireremo fuori dalla macchina" risponde l'agente con tono aggressivo. La giornalista di Rai3 si presenta agli agenti, spiegando di essere una giornalista italiana, e l'agente continua: "Questo è l'unico avvertimento. Se continuate a filmarci, a seguirci da questo punto in poi, siete registrati, romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dalla macchina".

Il racconto di Laura Cappon: "Non hanno alcun riguardo verso nessuno"

La conduttrice Monica Maggioni si è collegata in diretta con Laura Cappon che ha raccontato quel che ha vissuto insieme al collega Daniele Babbo e cosa sta accadendo a Minneapolis. "La città si sta trasformando, sembra in lockdown. I cittadini si sono organizzati, stanno resistendo. Ci sono persone di tutte le età, avvocati che si stanno offrendo per assistere le persone arrestate dall'ICE o stranieri, e anche i manifestanti che continuano a essere aggrediti e arrestati. Sono tutti sotto minaccia", ha spiegato. E su quanto capitato mentre viaggiava in auto con la cittadina americana, ha aggiunto: "Io e Daniele eravamo in auto, appena sono arrivati davanti alla nostra auto mi sono identificata come stampa e non hanno alcun riguardo verso nessuno. La donna in auto con me è stata aggredita come la peggior criminale, ma stava solo girando in auto. Questo è il clima, non si sa fino a che punto si spingono".