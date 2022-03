“Ursula Bennardo stravolta da tutte le punturine”, l’ex Dama di Uomini e Donne sbotta sui social Ursula Bennardo sbotta su Instagram dopo essere stata attaccata dagli haters che, dopo la puntata di ieri, l’hanno accusata di aver esagerato con la chirurgia estetica.

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri pomeriggio Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono stati in studio, il luogo che li ha fatti incontrare ed innamorare. Hanno raccontato del loro amore coronato dalla nascita della figlia Bianca. La crisi che ha colpito la coppia diversi mesi fa è ormai superata: "Abbiamo avuto una crisi, ora si sta impegnando di più. Quando si vive insieme bisogna riuscire a vivere le giornate al meglio, lui ha un caratterino un pò particolare, ma si sta ammorbidendo" ha confessato l'ex Dama del Trono Over che agli occhi di molti telespettatori è risultata esteticamente diversa rispetto a come la ricordavano. Presa di mira dagli hater, la Bennardo è scoppiata in un durissimo sfogo sui social.

Le critiche a Ursula Bennardo

L'ex Dama di Uomini e Donne nelle ultime ore ha pubblicato il video della sua ospitata nel dating show di ieri insieme al suo Sossio Aruta. "Emozionarmi sempre più anziché sempre meno. È uno studio magico per noi , troppi affetti troppi ricordi" ha scritto Ursula prima di essere presa di mira dagli attacchi. "Una bella donna ma perché stravolgersi con tutte queste punturine?", "E chi l'aveva riconosciuta", "Dovresti reagire al chirurgo", "Troppo ritoccata. Meglio prima" sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al suo post. Parole che hanno ferito la pugliese che non ha resistito ed ha replicato a tono.

Il duro sfogo

Ursula Bennardo sui social ha sbottato dopo essere stata presa di mira dagli haters che l'hanno accusata, dopo averla vista in tv, di aver esagerato con la chirurgia. "La puntata di Uomini e Donne è stata emozionante. Chi critica, chi giudica, su come stiamo esteticamente..neanche avessimo partecipato a Miss Italia. Purtroppo è la bassezza di alcune persone, le stesse che criticano una donna sia quando ha un difetto sia quando lo corregge" ha detto l'ex Dama di Uomini e Donne che, stufa, ha poi sbottato contro un utente.