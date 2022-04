Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa contro Ida Platano: “Sei una contraddizione vivente” Nel mirino dell’opinionista c’è innanzitutto la dama torinese nella sua conoscenza con Ilie alla quale Tina non crede affatto. Sostiene invece Alessandro Vicinanza e finisce per scontrarsi animatamente in studio coinvolgendo anche il pubblico.

A cura di Giulia Turco

Scontro furioso in studio a Uomini e Donne nella puntata in onda lunedì 11 aprile. Protagonista è Tina Cipollari che attacca su diversi fronti. Nel mirino dell'opinionista c'è innanzitutto la dama torinese Ida Platano, che da qualche settimane sta portando avanti la conoscenza con il nuovo corteggiatore Ilie. Ida ha messo una pietra sopra Alessandro Vicinanza che nel frattempo è rimasto nel parterre del dating show alla ricerca della donna giusta. Alessandro ha dalla sua l'opinione di Tina, che lo difende a spada tratta nel confronto con Armando, sempre in mezzo quando c'è da discutere.

Tina Cipollari non crede a Ida Platano

Il primo blocco di scontri va in scena durante il racconto della frequentazione di Ida Platano e Ilie, con il quale la dama è uscita due sere di fila, dopo lunghe telefonate notturne. "Ci siamo sentiti per una settimana di fila, fino a sei ore consecutive", spiega Ida. "Ilie è carino, sensibile, la sua presenza è una coccola". Gianni Sperti chiede se tra loro ci sia stato un rapporto fisico, Ida nega. "Ho l'impressione che per te sia solo un buon amico…", osserva l'opinionista. Tina ci va pesante e inizia un duro attacco contro la dama coinvolgendo anche il pubblico: “Non sei mai chiara e trasparente, non riesci a dire che non ti interessa”, la rimprovera. "Quando si trattava di Alessandro doveva essere tutto cotto e mangiato. Adesso che non è così interessata dice che vuole andarci piano. Ma dai, è proprio una contraddizione vivente!".

Tina difende Alessandro Vicinanza

Nel frattempo il suo ex corteggiatore prosegue la conoscenza di altre donne. Dopo il due di picche incassato da Federica Aversano, Vicinanza sta uscendo insieme a Valentina. I due si sono baciati, ma non è scattata l'attrazione. Così Ida si mette in mezzo: “Lui bacia tutte. Ha detto che non lascia nessuna andare a casa scontenta”, scatenando ancora una volta l'ira furiosa di Tina: "Mi chiedo la stessa cosa di te, ha cambiato 4 fidanzati in 4 mesi! Quando le fa comodo tira fuori gli artigli, se no fa la bella addormentata bel bosco". Poi prende le parti di Alessandro accusato da Gianni Sperti di essere poco serio con le donne e da Armando. "Vado a favore di Alessandro perché ha ragione!", spiega l'opinionista in piedi urlando verso il pubblico.