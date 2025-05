video suggerito

Uomini e Donne oggi non va in onda su Canale 5, quando si terranno le ultime registrazioni Uomini e Donne venerdì 2 maggio non va in onda. Intanto è emersa la data dell’ultima registrazione del programma, quando si chiuderà il percorso di Gianmarco Steri, l’attuale tronista che ha fatto tribolare Cristina Ferrera e Nadia Di Diodato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, Uomini e Donne non va in onda, come di consueto, ma riprenderà la prossima settimana. Nel frattempo sono state rese note le date delle ultime registrazioni del programma, con la scelta di Gianmarco Steri e anche le vicende di alcune coppie del Trono Over.

A maggio l'ultima registrazione di Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco Steri

L'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi sarà dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, protagonista di un trono piuttosto tormentato. Presentatosi come corteggiatore di Martina De Ioannon, è stato poi chiamato per sedersi sul trono e al suo cospetto sono arrivate non poche corteggiatrici. Steri si è trovato a doversi dividere nella conoscenza tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Ma è arrivato il momento di fare una scelta che sia definitiva, sebbene non è così immediato capire su quale delle due punterà, poiché i fan del programma avranno intuito che sente qualcosa per entrambe le ragazze. Se Cristina è stata capace di colpirlo, non solo dal punto di vista dell'attrazione, Nadia armata di pazienza ha avuto modo di scavare più in profondità, non senza qualche polemica. Nel frattempo, il romano, pare essere al centro di una crisi, dopo la sorpresa di Nadia e la presa di posizione di Cristina, come emerso dalle ultime anticipazioni. Per scoprire chi sarà la prescelta toccherà aspettare la registrazione del prossimo 12 maggio, quando il programma potrà dirsi chiuso e il dating show tornerà in onda a settembre.

Quando ci sarà l'ultima puntata di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate registrate, di consueto, avviene dopo circa una settimana o due dal momento in cui ci si trova in studio. Verosimilmente, quindi, è probabile che la scelta di Gianmarco Steri possa andare in onda entro fine maggio, quando poi il programma si prepara alla chiusura e inizierà la fase di preparazione della nuova stagione televisiva che, come da calendario, ripartirà dopo la pausa estiva.