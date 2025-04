Uomini e Donne, Cristina lascia lo studio ma poi torna da Gianmarco: “Me ne sarei pentita, voglio lottare ancora”

video suggerito

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne prosegue tra alti e bassi con le sue tre corteggiatrici. Nella puntata del 30 aprile, una delle protagoniste è stata Cristina Ferrara, che aveva deciso di abbandonare lo studio ma poi ha scelto di rientrare tra gli applausi del pubblico.

A cura di Sara Leombruno

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne prosegue tra alti e bassi con le sue tre corteggiatrici. Nella puntata del 30 aprile, una delle protagoniste è stata Cristina Ferrara, che aveva deciso di abbandonare lo studio ma poi ha scelto di rientrare. Le parole tra gli applausi del pubblico: "Voglio lottare ancora, me ne sarei pentita".

Perché Cristina Ferrara aveva lasciato lo studio a Uomini e Donne

Nell'ultima registrazione, Gianmarco aveva deciso di lasciare momentaneamente il programma per andare a riprendere Nadia Di Diodato, assente in studio a causa di alcuni screzi precedenti con il tronista. Una scelta che Cristina non aveva apprezzato, visto che Steri, in quel modo, aveva secondo lei mancato di rispetto a chi era rimasto lì per lui. La napoletana, dunque, aveva comunicato al ragazzo la sua volontà di abbandonare.

Il rientro in studio e la reazione delle altre corteggiatrici

"Io voglio andare via perché mi hai lasciato di nuovo dietro le quinte, non abito dietro l'angolo e sono venuta fin qui per vederti, non mi piaci più", aveva detto al tronista. Poco dopo, però, ha cambiato idea ed è rientrata tra gli applaudi del pubblico, visibilmente emozionata: "Rimango, sono convinta di voler lottare ancora, non voglio pentirmene", le parole.

Nella stessa registrazione, Maria De Filippi ha dato la parola alla corteggiatrice Francesca Polizzi, che ha manifestato a Gianmarco i suoi dubbi. Secondo lei, lui non sarebbe realmente interessato a lei: "Quando ti sei commosso in esterna con me, l'hai fatto per motivi tuoi. Il messaggio che fai passare è che non importa chi hai davanti, tu fai sempre le stesse cose. Ma chi sono io, la tua psicologa?". In realtà, dalle anticipazioni apprendiamo che Polizzi, nella puntata successiva, deciderà di eliminarsi definitivamente dal dating-show. Una scelta condivisa da Steri, che ha deciso di non andarla a riprendere.