Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi, la sorpresa di Nadia La registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 aprile, ha segnato un nuovo epilogo per il trono di Gianmarco Steri, conteso tra due corteggiatrici, Cristina e Nadia. Stando alle anticipazioni, la Ferrara è tornata in studio e avrebbe ammesso i suoi sentimenti per il tronista che ora sarebbe in difficoltà per la scelta.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 28 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Nello studio di Maria De Filippi focus sul trono di Gianmarco Steri, il tronista che dopo la delusione d'amore per la scelta finale di Martina De Ioannon, ha deciso di rimettersi in gioco nei panni di tronista per trovare l'amore. A distanza di circa tre mesi dall'inizio della sua avventura televisiva, è rimasto solo con due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Nella registrazione di domenica aveva visto quest'ultima lasciare il programma. Le anticipazioni rivelano che Cristina è tornata in studio e in lacrime ha ammesso i suoi sentimenti per il tronista romano che ora si troverebbe in difficoltà per la scelta.

Le anticipazioni del Trono Classico di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Isa&Chia fornisce le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 aprile 2025. Dopo l'uscita dallo studio, Cristina Ferrara sarebbe tornata nel programma e in lacrime avrebbe ammesso i suoi sentimenti per il tronista romano. Avrebbe raccontato che aveva iniziato questa esperienza televisiva per gioco, ma con il tempo si sarebbe innamorata. Non sentirebbe, però, ricambiati i suoi sentimenti: secondo il suo parere, il romano sarebbe più vicino a Nadia Di Diodato. Al centro dello studio Gianmarco ha deciso di ballare con lei.

La lettera di Nadia Di Diodato per Gianmarco Steri

Le anticipazioni rivelano che, dopo la parentesi di Cristina Ferrara, Maria De Filippi avrebbe fatto aggiungere una sedia davanti al tronista per Nadia Di Diodato. Quest'ultima avrebbe letto una lettera al tronista nella quale avrebbe dichiarato tutto ciò che prova per lui. Gianmarco Steri avrebbe poi ammesso di sentirsi in difficoltà perché attratto da entrambe le corteggiatrici: "Vuole arrivare ad una scelta sicura", si legge sul portale che fornisce le anticipazioni. Il tronista, allora, avrebbe ballato anche con Nadia Di Diodato.