video suggerito

Un tornado interrompe la diretta tv di Brooks Garner, il conduttore ai colleghi: “Cercate subito riparo” Un tornado ha colpito lo studio televisivo di Fox35 mentre il meteorologo Brooks Garner stava conducendo il suo meteo. Forti raffiche di vento accomagnate da detriti e pioggia hanno oscurato le inquadrature: la reazione del conduttore. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

I giornalisti di un'emittente televisiva della Florida, Fox35, sono stati colpiti dal tornado mentre erano in diretta. Il meteorologo Brooks Garner stava invitando i residenti di Orlando e delle zone limitrofe a prestare massima attenzione all'attività dei tornado quando, collegandosi con le telecamere esterne, è stato costretto a urlare ai suoi colleghi per permettergli di mettersi al riparo. Mentre segnalava un allarme tornado emesso per le contee di Seminole e Volusia in Florida, si è reso conto che la stazione stessa, situata a Seminole, era stata colpita. È accaduto in pochi secondi: le telecamere hanno ripreso i detriti che volavano con le forti raffiche di vento e pioggia mentre Garner urlava ai colleghi "Al riparo, subito".

Il video del tornado in diretta tv

Mentre Brooks Garner spiegava ai telespettatori del tornado che stava colpendo la città di Orlando e delle zone limitrofe, il forte vento accompagnato da pioggia e detriti ha colpito i colleghi posizionati in esterna per mostrare il maltempo. È accaduto tutto in diretta nel programma Fox35: il meteorologo che era in diretta, non appena ha avuto chiara la situazione, ha invitato tutti a mettersi al riparo. "Stiamo raccogliendo detriti sul tetto in questo momento" – ha detto Garner – "Cercate riparo immediatamente. Mettetevi sotto le vostre scrivanie, ragazzi. Ancore, sotto le vostre scrivanie!". "Questo è un tornado, confermato" ha continuato prima di spiegare che la corrente elettrica dell'edificio stava iniziando a tremolare. "È una situazione molto pericolosa. È un tornado vero e proprio. Ha appena colpito la nostra stazione".

Durante i momenti di terrore, Garner è rimasto davanti alle telecamere senza mai lasciare il suo posto, aiutando i colleghi a mettersi in salvo e i presenti con lui nell'edificio. "Faccio questo lavoro da tanto tempo. Ma è la prima volta che un tornado mi colpisce mentre faccio il meteo", ha dichiarato in tv subito dopo l'episodio.