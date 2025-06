video suggerito

Il video del giornalista costretto a evacuare in diretta per le bombe a Tel Aviv: "10 minuti per arrivare al rifugio" Anderson Cooper della CNN era in diretta quando ha ricevuto l'allarme sul suo cellulare di un imminente attacco missilistico. In diretta da Tel Aviv, in Israele, è stato costretto ad evacuare lo studio e dirigersi nel rifugio.

A cura di Gaia Martino

Il giornalista statunitense Anderson Cooper era in diretta da Tel Aviv, in Israele, sulla CNN con la sua trasmissione Anderson Cooper 360° quando è stato costretto ad evacuare lo studio per le sirene d'allarme suonate sul cellulare, che avvisano di un imminente attacco missilistico. Il presentatore 58enne non ha subito interrotto la diretta: insieme a Clarissa Ward e il corrispondente di Gerusalemme Jeremy Diamond, hanno lasciato lo studio per dirigersi nel rifugio. "Abbiamo ricevuto l'avviso di missili in arrivo" ha raccontato.

Il video dell'evacuazione in diretta sulla CNN

Anderson Cooper, Clarissa Ward e Jeremy Diamond erano in diretta sulla CNN, da Tel Aviv, in Israele, quando hanno ricevuto l'avviso di un attacco missilistico in arrivo. Senza interrompere la diretta, il giornalista al timone del programma ha spiegato ai telespettatori cosa stava accadendo. "Questi sono gli avvisi che arrivano sui cellulari quando si è in Israele. Sono avvisi che durano 10 minuti, fanno sapere che ci sono missili in arrivo dall'Iran" ha spiegato. Con le telecamere e gli oggetti personali hanno così iniziato il cammino verso il rifugio: "Abbiamo circa 10 minuti per entrare in un rifugio, proveremo a continuare la trasmissione da lì, anche durante la discesa".

Il segnale sulla CNN, però, è stato perso. Le immagini della diretta condivise dal giornalista sul suo profilo X mostrano l'immediato collegamento con la corrispondente della Casa Bianca Kristen Holmes.

Il giornalista mentre scende nel rifugio: "Le sirene continueranno per un po'"

La discesa nel rifugio è stata documentata dal giornalista con il suo cellulare. Anderson Cooper ha raccontato in un video selfie che, dall'inizio delle sirene, le persone hanno circa 10 minuti per dirigersi verso i rifugi. Nel video, mentre parla, all'altoparlante si ascolta un'altra voce. Così ha spiegato: "Dicono di evacuare nelle aree protette in cui ci troviamo già". Poi, ancora, al suono delle sirene, il giornalista spiega: "Continueranno per un po'".