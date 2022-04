Ultima Fermata è al capolinea, lo show con Simona Ventura non decolla agli ascolti tv Ultima Fermata non conquista il pubblico e arrivato alla terza puntata non brilla ancora agli ascolti tv. Tra i programmi più visti compare, come sempre, Chi l’ha visto? Caposaldo della terza rete Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata di mercoledì 6 aprile 2022 non è stata particolarmente ricca in fatto di proposte televisive e infatti lo si legge anche negli ascolti tv, dal momento che il pubblico non ha particolarmente premiato nessuna delle varie emittenti televisive che, infatti, possono contare medie serali ben più alte. Nulla da fare per l'ultimo programma di Canale 5, Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura, con il quale si vuole concedere alle coppie che vi partecipano di prendere decisioni in merito al destino della loro storia d'amore. Lo show sembra non convincere il pubblico e settimana dopo settimana, gli ascolti non premiano questa novità firmata Mediaset, nonostante la bravura della conduttrice che, però, non può salvare le sorti di quella che è a tutti gli effetti una trasmissione che non funziona. Buon riscontro, come sempre, per Chi l'ha visto?, che invece si conferma come un caposaldo della terza rete Rai, seguito in media da più di due milioni di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 6 aprile 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 6 aprile 2022, su Rai1 il film Il Diritto di Contare ha catturato l'attenzione di 2.904.000 spettatori con il 15%. Su Canale 5 il terzo appuntamento con Ultima Fermata ha interessato 1.707.000 spettatori registrando uno share del 10.6%. Su Rai2 Volevo fare la Rockstar 2 è stata la scelta di 855.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.05 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, è stato visto da 1.421.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha intrattenuto 2.083.000 spettatori arrivando ad uno share dell’11%. Su Rete4 Controcorrente registra 734.000 spettatori arrivando al 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha segnato 636.000 spettatori conquistando uno share del 4.3%. Su Tv8 Speravo de Morì Prima arriva a 298.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove The Sentinel ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.6%.