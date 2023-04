Tutti i numeri del Grande Fratello Vip: i segreti del reality show dietro e davanti le telecamere Tutti i numeri dell’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, gli impiegati in produzione (più di 400 contando anche l’indotto) e gli ascolti in tv.

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip, e questo lo sanno tutti. Ma lo sapevate che il Grande Fratello Vip terminato nella serata di lunedì 3 aprile è andato in onda per 4728 ore di diretta per un totale di 197 persone. E sapete quante persone sono state impiegate per realizzare questa edizione del Grande Fratello Vip? Il settimanale "Chi" in edicola da mercoledì 5 aprile ha messo in fila tutti i numeri di quello che viene considerato dal giornale di "bandiera" come "un vero successo". Vediamo i numeri.

Tutti i numeri del Grande Fratello: l'edizione più lunga e la produzione

Come già anticipato, il Grande Fratello Vip 7 è durato per un totale di 197 giorni ed è andato in onda a Cinecittà con 4278 ore di diretta. La produzione si è resa necessaria dell'impiego di 250 persone, che salgono a 400 con tutto l'indotto. Tra questi, consideriamo 35 concorrent e 13 autori, 21 registi e 1 coordinatore dei registi della casa, 1 regista dello studio, 26 operatori da remoto, 120 telecamere da remoto e 8 presidiate, 18 logger, 16 redattori, 1 caporedattore, 18 addetti alla produzione e un addetto alla produzione, un produttore esecutivo, 8 redattori web, una scenografa, 6 assistenti tra scenografi e arredatori, 3 attrezzisti, 5 addetti stampa, 2 fotografi, 13 montatori, 10 addetti all'audio, 6 capotecnici e 8 dottori per il presidio medico.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. Un totale di 45 puntate con una media di ascolti di 2.644.000 spettatori netti per il 20.50% di share. I numeri più specifici: 21.42% di share commerciale; 28.67% di share sul target 15-34 anni; ancora più alto il target 25-34 anni: 31.93%. Sono numeri che confermano la possibilità di un'altra stagione, già in programma.