Tutti contro Beatrice, Letizia: "Non rende libero Vittorio", ma l'attrice attacca: "Chiudete il Gf" Tutte le dinamiche tornano a Beatrice Luzzi, nella casa del Grande Fratello sono tutti contro di lei che però si ribella: "State perdendo lucidità, chiudete questo programma".

Nella casa del Grande Fratello ci sono due schieramenti abbastanza delineati, ma di tanto in tanto alcuni componenti dei gruppi distinti finiscono per schiacciarsi l'occhio a vicenda. Lo suggerisce lo stesso Alfonso Signorini che tiene il dibattito mostrando i filmati della settimana e convocando i diretti interessati. Nel video lanciato dal conduttore vediamo una chiacchierata tra Letizia e Beatrice, che a quanto pare non è piaciuta a Perla mentre Beatrice non perdona a Vittorio di non aver preso una posizione. Proprio Vittorio viene chiamato in causa: "Sarebbe brutto negare il saluto della buonanotte a una persona solo per essere stato solidale a un'altra durante una serata". Alfonso Signorini: "Hai capito Beatrice? Sei d'accordo?".

L'attacco di Beatrice, la risposta di Letizia

Per lei il punto non è questo: "Non tolgo il saluto a nessuno e ho sempre avuto rapporti più che civili con tutti. Il punto è che quella sera in particolare, Greta ha difeso Perla secondo me in modo molto più che necessario, soprattutto se poi in confessionale ha raccontato che Perla passa da una parte all'altra. Ho sentito tra Greta e Perla un'alleanza strumentale, da giocatrici e da professionisti del reality". Letizia ravana nella ‘ferita' e quindi dice: "Vittorio non è libero perché Beatrice non lo rende libero. A volte lei lo manda a sentire le nostre conversazioni". A queste parole, Beatrice azzanna: "Chiudete il programma. State proprio perdendo lucidità". È chiaro che Beatrice non l'abbia presa per niente bene.

Perla: "Questa sera abbiamo visto al vera Beatrice"

Alfonso Signorini chiama in Mystery Greta, Vittorio e Beatrice per lasciare che le cose si possano chiarire, specie nel fatto che Beatrice ha dato della ‘santarellina, vergine' a Greta. Perla è la quarta interessata che dopo aver sentito tutti conclude: "Io penso che tutto quello che abbiamo visto stasera, anche nei video, si vede e si capisce la persona che è Beatrice. È la prima a fare alleanza. Io sto creando rapporti d'amicizia".