Tu sì que vales, Teo Mammucari sfida Rudy Zerbi e perde: “Mortacci tua” e lui: “Vaffanc**o” Tu sì que vales parte male per Teo Mammucari. Il giurato ha sfidato un concorrente e Rudy Zerbi a braccio di ferro, uscendone irrimediabilmente sconfitto.

A cura di Daniela Seclì

Tra i concorrenti della prima puntata di Tu sì que vales, trasmessa sabato 17 settembre, c'era anche Manuel Battaglia detto Roccia, che ha portato in studio una straordinaria prova di forza: "Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte". Il concorrente, infatti, è anche campione di braccio di ferro. Teo Mammucari pensava che bastasse "indebolirlo mentalmente" per batterlo. Non solo ha perso contro di lui, ma anche contro Rudy Zerbi.

La sfida di Mammucari contro Roccia e Rudy Zerbi

Teo Mammucari ha sfidato Roccia a braccio di ferro. Mentre stringeva la sua mano e posizionava bene il gomito, gli sussurrava: "Esco con tua moglie", il campione non ha raccolto la provocazione. Gerry Scotti è scoppiato a ridere, divertito dai mezzucci usati dal suo collega e Mammucari ha spiegato: "Così lo indebolisco mentalmente". Non ha fatto neanche in tempo a terminare la frase, che Roccia lo aveva battuto. Il giurato di Tu sì que vales, allora, si è lanciato nella sfida con Rudy Zerbi, assicurando: "Lo distruggo".

Teo Mammucari perde la scommessa, dovrà vestirsi da donna

Rudy Zerbi ha spiegato di essere mancino, mentre si posizionava. Pronta la replica di Teo Mammucari: "Sei mancino, sei roscio, ce le hai tutte". Ma il conduttore, anche stavolta, ha parlato troppo presto. Con uno scatto, Zerbi lo ha battuto. "Mortacci tua, no aspetta non vale": ha protestato Teo. E così, ha avuto una seconda possibilità, ma ha perso di nuovo e Zerbi lo ha salutato con un sonoro "vaffanc**o". Maria De Filippi è apparsa delusa da Mammucari: "Hai detto: "Lo distruggo" e hai perso". Ma lui ha replicato convinto:

Se facciamo le flessioni vinco io, braccio di ferro non c'entra niente con la forza. Facciamo le flessioni, guarda che figura di mer*a mi hai fatto fare davanti a tutta Italia.

Mammucari, infine, ha scommesso che se Zerbi fosse riuscito a batterlo di nuovo, lui si sarebbe vestito da donna. Rudy, dopo averlo battuto per la terza volta, lo ha incalzato: "Hai detto che ti vesti da donna e ora ti vesti da donna, ti ho battuto tre volte". Teo si è rivolto a De Filippi: "Maria mi devo vestire da donna?" e lei ha annuito. Dovrà farlo nel corso della puntata.