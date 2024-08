video suggerito

Tra Fazio e Gramellini ci sarebbe guerra fredda: "Si odiano e si contendono ferocemente gli ospiti" Secondo l'account Pizzaliks, tra Massimo Gramellini e Fabio Fazio ci sarebbe addirittura una 'guerra fredda' sotterranea per contendersi gli ospiti.

Forse è solo cronaca tv da spiaggia, quella che si scrive col caldo afoso e quando non c'è una notizia che sia una. Eppure. Il misterioso account "Pizzaliks", che si erge da un paio di mesi a una sorta di "Dagospia" alternativo, ha pubblicato un'indiscrezione che riguarda due personalità molto affini, addirittura amiche per il passato: parliamo di Fabio Fazio e Massimo Gramellini. Entrambi hanno in comune il passaggio a un'altra rete da un anno e sono pronti a una seconda stagione col botto: il primo su Nove, l'altro su La7. Secondo "Pizzaliks", però, i due sarebbero "ex amici" e "si odiano". Dulcis in fundo, si contenderebbero gli ospiti per i loro rispettivi show.

L'indiscrezione

Nel mondo della tv, si sa, gli ego sono grandi almeno quanto gli obiettivi delle telecamere (forse anche più) e la rivalità a certi livelli può essere addirittura la regola. Secondo l'account X, tra Massimo Gramellini e Fabio Fazio ci sarebbe addirittura una ‘guerra fredda' sotterranea. Entrambi così amichevoli, nasconderebbero in realtà un'aggressività latente a dispetto dei toni delle loro interviste:

Si contendono ferocemente gli ospiti delle loro interviste non proprio…. Aggressive Vai da Gramellini? Allora non vieni da me. Vai da Fazio? Con me hai chiuso. Un continuo gioco di specchi. E di spocchia. Che da settembre ripartirà.

Dunque, con l'inizio della nuova stagione televisiva a settembre, questa rivalità tra Massimo Gramellini e Fabio Fazio sembrerebbe destinata a intensificarsi. Entrambi i conduttori torneranno in onda, pronti a riprendere il loro duello pubblico, quello degli ascolti, e quello "sottobosco", fatto di ospiti contesi. Non sappiamo quanto ci sia di vero in questa indiscrezione perché, come da premessa in apertura, la cronaca televisiva d'estate è tale da esser presa con la precauzione delle pinze: un po' fastidiosa come la sabbia nel costume e la salsedine addosso prima della doccia.