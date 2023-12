Torna lo Zecchino d’oro, due speciali a Natale e Capodanno Torna lo Zecchino d’oro in tv, dopo la premiazione in diretta i primi di dicembre. La sfida canora dedicata ai più piccoli è attesa su Rai1 nei giorni di Natale e Capodanno.

A cura di Ilaria Costabile

Lo Zecchino d'Oro torna di nuovo in tv. Dopo la premiazione dell'ultima edizione, tenutasi lo scorso 3 dicembre, ecco che il programma dedicato ai più piccoli torna con due appuntamenti speciali: a Natale e Capodanno. L'appuntamento, stavolta, nel primo caso è mattutino alle 9:40 in diretta su Rai1 e in seguito pomeridiano.

Lo speciale di Natale

A condurre questi appuntamenti davvero speciali saranno due protagonisti d'eccezione, ovvero Cristina D'Avena, da sempre madrina della kermesse canora dedicata ai bambini, e con lei ci sarà anche Paolo Belli. I due saranno affiancati dall'immancabile Nunù. Entrambi gli speciali vedranno ospiti importanti come Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace e anche alcuni protagonisti dell'ultima edizione dello Zecchino d'Oro. Ci saranno anche le Verdi Note, ovvero il coro formato dai giovani dell'Antoniano che canteranno il loro singolo Trust, insieme agli inglesi The Swingles, che hanno già vinto 5 Grammy Awards.

Il Concerto del 1°gennaio

Lo speciale del 1°gennaio, invece, sarà alle 17:05 e verrà dato spazio al Concerto di Capodanno dei Bambini e della Bambine, che si svolgerà nel comprensorio sciistico Skiarea Camipiglio Dolomiti di Brenta, e sarà commentato dalle voci di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. I piccoli interpreti canteranno dei brani che avranno come focus la pace, la cui giornata mondiale ricorre proprio il primo giorno dell'anno. A questo proposito interverranno anche la senatrice Liliana Segre e il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che nei loro messaggi parleranno proprio dell'importanza della pace. Oltre ai bimbi, ci saranno anche ospiti della musica italiana come Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato e Virginio. Tra gli altri ci sarà anche Matteo Bocelli che ha firmato uno dei brani cantati durante il programma, ed interverrà dagli Stati Uniti.