Wax torna sul noce moscata gate di Amici 22: "Vi consiglio cosa fare a Capodanno"

A quasi un anno dal caso che sconvolse la casetta di Amici 22, Wax, allievo della scorsa edizione, torna sullo scandalo noce moscata, la spezia che gli ex allievi avrebbero sniffato nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti in casetta. L'ex allievo della scuola più famosa d'Italia ieri sera ha condiviso una story sul suo profilo Instagram nella quale consiglia ai suoi followers come divertirsi a Capodanno: mostra la spezia, la stessa che avrebbe usato insieme ad altri suoi ex compagni, consigliandone l'uso. Poi: "Ironia", conclude.

Il video di Wax con la noce moscata

Wax ieri sera con una IG story ha riportato alla memoria il "noce moscata gate" che sconvolse l'edizione di Amici 22. "Se non sapete cosa fare a Capodanno, è consigliabile. Dà effetti stupefacenti" dice nel mini video nel quale mostra un vasetto di noce moscata, poi aggiunge: "Ironia". L'ex allievo del talent show fu al centro dello scandalo che, nonostante le numerose indiscrezioni circolate in rete, non è mai stato confermato o smentito dalla produzione.

Cosa successe ad Amici 22 il 31 dicembre

Lo scandalo "noce moscata", così come fu ribattezzato sui social, iniziò nella puntata di Amici 22 successiva a Capodanno. Alcuni allievi furono puniti per aver avuto un comportamento ritenuto grave durante la notte del 31 dicembre e a pagare il conto più salato furono Tommy Dali e Valeria Mancini, poi eliminati. Si parlò di noce moscata presente in casa, che i ragazzi avrebbero sniffato per "sballarsi": le voci non furono mai confermate o smentite dal programma o dalla produzione, sebbene furono attuati seri provvedimenti. Nella registrazione del 19 gennaio, dopo alcune settimane di tensioni in casetta, archiviarono il caso lasciando spazio alle sfide finali valevoli per accedere al Serale, iniziato circa un mese dopo.