Torna Forum: dall’intelligenza artificiale all’avvocato dei minori, le novità della nuova edizione La nuova edizione di Forum torna su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre con diverse novità. Lo storico programma sarà infatti il primo della rete ad introdurre l’uso dell’intelligenza artificiale, così come voluto da Barbara Palombelli. Resta fisso il cost di giudici così come la presenza sporadica di Edoardo Donnamaria.

A cura di Giulia Turco

La nuova stagione televisiva sta per iniziare, il palinsesto di Canale 5 torna a riempirsi con alcune novità e tante conferme. Tra queste non può mancare il ritorno di Forum, lo show giuridico in onda dal 1985 nella fascia mattutina della rete ammiraglia e condotto da Barbara Palombelli. Quest’anno però sembra che ci siano in vista diverse novità.

Le novità della nuova edizione di Forum

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, a partire da lunedì 11 settembre alle 11 del mattino Barbara Palombelli tornerà su Canale 5 con la nuova edizione di Forum, portando con sé diverse novità. Prima fra tutte l’inserimento dell’intelligenza artificiale, voluto a quanto pare proprio dalla conduttrice, nel meccanismo dello storico programma. Non è chiaro come la produzione si cimenterà nell’utilizzo di questa tecnologia, né quale sarà il suo ruolo, ma quel che è certo è che Forum sarò il primo programma Mediaset ad introdurla. Altra novità sulla quale Palombelli avrebbe spinto particolarmente è l’introduzione di una nuova figura in studio a tutela dei ragazzi più giovani nelle cause rappresentate sul piccolo schermo. Si tratta di un avvocato dei minori, una presenza fissa che affiancherà i ragazzi in particolare nelle questioni che riguardano le separazioni familiari.

Il ritorno di Donnamaria in studio a Forum

Dovrebbe essere riconfermata, per la curiosità di molti, anche la presenza di Edoardo Donnamaria, che come sempre resterà sporadica con apparizioni occasionali. Dopo la sua esperienza non troppo felice al Grade Fratello Vip e uno slancio nel panorama musicale, Donnamaria tornerà nel cast del programma che lo ha lanciato insieme a Paolo Ciavarro. Confermato anche il cast di giudici che torneranno nella nuova sezione. Tornerà anche la messa in onda dello Sportello di Forum, che su Rete 4 ottiene da sempre gli ascolti migliori del daytime.