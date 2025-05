Torna Caduta Libera con una novità che terrà gli spettatori con il fiato sospeso: come funziona il gioco Le dieci botole

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Caduta libera torna su Canale5 da lunedì 12 maggio alle ore 18:45. Nella prima puntata del programma condotto da Gerry Scotti giocherà Martina Bartoli, 21 anni. La studentessa è la campionessa della scorsa edizione che si è conclusa il 16 dicembre 2023. Nel programma non mancheranno le novità. Un modo per celebrare i dieci anni della trasmissione. A impreziosire questa edizione ci sarà un nuovo gioco finale: Le dieci botole. Una novità assoluta che riguarda solo l'edizione italiana della trasmissione. Vediamo di cosa si tratta.

Caduta libera, le dieci botole al posto dei dieci passi: come funziona il gioco

Nella nuova edizione di Caduta Libera, non ci sarà più il gioco I dieci passi. Il nuovo gioco finale si chiama Le dieci botole. Gerry Scotti sfiderà il concorrente ponendogli una domanda e dandogli dieci opzioni di risposta. Ogni risposta corrisponde a una botola. Il concorrente, dopo avere preso visione di tutte le risposte, avrà 90 secondi di tempo per pensarci e scegliere quella che ritiene corretta. Quindi si posizionerà sulla botola corrispondente alla domanda scelta. Gerry Scotti svelerà cinque risposte sbagliate. Il concorrente dovrà poi spiegare perché ha reputato errate quattro delle cinque risposte rimaste. Se la risposta da lui scelta dovesse rivelarsi quella esatta, si aggiudicherà il montepremi che ha accumulato nel corso della puntata. In caso contrario precipiterà nella botola.

Tutte le novità della nuova edizione di Caduta libera

Tra le novità di Caduta libera non solo il nuovo gioco finale. Il programma di Canale5 condotto da Gerry Scotti si presenterà con un vestito tutto nuovo. Oltre alle dinamiche di gioco, infatti, cambiano anche la scenografia e la grafica. Non resta che attendere di vedere la prima puntata della nuova edizione del quiz Caduta libera per assistere a tutte le novità.