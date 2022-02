Tonica, Andrea Delogu torna su Rai2 per raccontare musica in Tv a modo suo Da martedì 15 febbraio alle 23.45 appuntamento con Andrea Delogu e Tonica. Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango ospiti della prima puntata.

A cura di Andrea Parrella

Mancava da qualche mese dal piccolo schermo e ora Andrea Delogu torna su Rai2 con un programma tutto suo. A partire da martedì 15 febbraio, la presentatrice sarà al timone di Tonica, un late show musicale in seconda serata che si occuperà dei protagonisti del panorama musicale italiano attraverso uno sguardo laterale, curioso e irriverente, aggettivi che Delogu indossa da sempre con una certa disinvoltura.

La puntata d'esordio, che beneficerà del traino di Stasera Tutto è Possibile, di ritorno su Rai2 in prima serata dal 15 febbraio, avrà come ospite speciale proprio il conduttore dello show, Stefano De Martino. L'attenzione sarà tutta per i tre ospiti musicali: Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango, che si sottoporranno alle domande senza pungenti di Delogu, dagli amori alle delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. Non solo parole, visto che in studio troveranno una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live sul palco di Tonica.

Il progetto di Tonica era stato annunciato con la presentazione dei palinsesti annuali della scorsa estate. Il programma si inserisce nel progetto di Rai2 di rilanciare lo spazio della seconda serata. Un'operazione portata avanti con continuità nelle ultime due stagioni, prima con il lancio di Una Pezza di Lundini, che ha tenuto banco per diversi mesi imponendosi soprattutto per la capacità di essere molto adatto ad una fruizione esterna dalla piattaforma televisiva. Poi in questa stagione è arrivato il caso di Bar Stella, appuntamento dai caratteri classici e di ispirazione arboriana, condotto da Stefano De Martino e in onda tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Tonica si aggiunge a questi titoli, nel tentativo di dare maggiore spazio al racconto della musica in continuità con il successo del Festival di Sanremo.