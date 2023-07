Tommaso Zorzi arriva a Cortesie per gli ospiti, affiancherà Csaba dalla Zorza Tommaso Zorzi sarà il nuovo volto di “Cortesie per gli ospiti”, il programma di Real Time che da ormai vent’anni appassiona il pubblico con le gare tra concorrenti pronti ad aprire le loro abitazioni. L’influencer, quindi, affiancherà nelle nuove puntate Csaba della Zorza.

A cura di Ilaria Costabile

Ci sono programmi che nonostante la loro longevità continuano a riscuotere un certo successo, puntando su un pubblico di affezionati spettatori. Tra questi c'è senza dubbio "Cortesie per gli ospiti", che tornerà su Real Time con la sua ventesima edizione. Il format quest'anno è pronto ad accogliere una novità, come anticipato da TvBlog, tra i protagonisti accanto a Csaba dalla Zorza ci sarà anche Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi nuovo volto di Cortesie per gli ospiti

Per l'influencer, quindi, sarebbero vari i progetti in cantiere, dal momento che la sua presenza è prevista anche nel nuovo "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, ormai trasferito sul Nove. A questo impegno, Zorzi avrebbe aggiunto anche quello di "Cortesie per gli ospiti" prendendo il posto di chi prima di lui aveva il compito di occuparsi dell'arredamento e dell'aspetto della casa.

Nelle ultime edizioni, infatti, l'iconico trio di giudici intenti a girare per le case delle coppie di concorrenti, era formato da Csaba dalla Zorza, lo chef Roberto Valbuzzi e Luca Calvani, ancor prima il ruolo di Calvani era stato affidato a Diego Thomas e Roberto Ruspoli, mentre il primo chef a prendere parte al programma fu Alessandro Borghese.

I nuovi progetti in tv di Zorzi

Non è il primo programma che Tommaso Zorzi realizza con Discovery, oltre alla doppia conduzione di Drag Race Italia, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip ha condotto anche altre due trasmissioni "Tailor Made – Chi ha la stoffa" e "Questa è casa mia" realizzati sempre con l'impostazione di far mettere in gioco dei concorrenti e dar loro l'opportunità di mostrare il proprio talento. Il futuro televisivo di Zorzi, d'altronde, era già segnato e dopo un breve passaggio in Mediaset, sempre come ospite oppure in veste di opinionista, l'influencer si è poi dedicato a progetti che sentiva più suoi e lo ritroveremo anche in uno dei nuovi show proposti da Prime Video Italia, ovvero Karaoke Night Talenti Senza Vergogna, in cui sarà affiancato da altri nomi noti dello spettacolo italiano, come Pierpaolo Spollon, Claudia Gerini, Alessia Lanza e tanti altri.