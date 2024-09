Tom Jones contro la BBC per l’esclusione da The Voice UK: “Mi hanno brutalmente fatto fuori”

video suggerito

Tom Jones non ha bisogno di presentazioni. Il cantautore britannico è un'icona assoluta del mondo della musica e per più di vent'anni è stato un volto indiscusso del talent show The Voice UK. Il cantante di Sex Bomb ha raccontato di quando è stato fatto fuori, nel 2016 per far posto a Boy George, e nella sua autobiografia ha attaccato duramente la BBC: "Mi hanno fatto fuori in maniera fredda e brutale". Sir Tom Jones ha dato un contributo unico alla storia dello show, visto che è stato presente sin da quando il format è stato lanciato nel 2012.

"Mi hanno fatto fuori un mese prima"

Sir Tom Jones ha affermato che i produttori di The Voice UK hanno informato il suo agente solo un mese prima. In "Over the Top and Back", la sua autobiografia, Tom Jones ha definito la BBC un "posto freddo" e ancora "dire che ero scioccato lo considero un eufemismo".

Ma il mio shock non riguardava il fatto che mi avessero sostituito. Il mio shock riguardava il modo in cui l'hanno fatto. Nessuno ha il diritto di considerarsi una presenza fissa. Ma che posto freddo è la BBC. A volte ti chiedi se sia gestita da esseri umani o da una macchina nel seminterrato. È un peccato perché ho sempre tenuto in grande considerazione la BBC, ho sempre avuto questo forte legame britannico.

Tom Jones ha poi raccontato che quando il suo management ha chiesto spiegazioni sulla decisione di sostituirlo, i dirigenti della BBC hanno semplicemente risposto che il suo contratto era scaduto. Tutto bene quel finisce bene perché poi, dopo un periodo fuori dal programma, Tom Jones è tornato quando il format è passato dalla BBC alla ITV. Nell'ultima stagione, ci sono i nuovi giudici LeAnn Rimes, 42 anni, e il duo dei McFly, Tom Fletcher, 39 anni, e Danny Jones, 38 anni, che si sono uniti ai veterani del programma Sir Tom Jones e Will.i.am, 49 anni.