Tina Cipollari e il suo uomo ideale: "Niente sesso, vorrei più una compagnia. Un uomo con cui girare il mondo" Tina Cipollari è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato il suo ritorno sul Trono di Uomini e Donne. L'uomo che oggi vorrebbe al suo fianco è qualcuno con cui viaggiare, che sia per lei una compagnia.

A cura di Ilaria Costabile

Grande protagonista del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne in cui per anni è stata l'iconica opinionista, Tina Cipollari è tornata ad accomodarsi sul trono del noto dating show condotto da Maria De Filippi, come racconta intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. "Sto cercando marito" dice facendo un appello e invitando molti uomini a candidarsi come suoi futuri compagni, ma stabilendo anche certe regole.

Il compagno ideal per Tina Cipollari

Un ritorno inaspettato quello di Tina Cipollari che, forse, è anche un po' figlio della chiacchierata con Francesca Fagnani a Belve, in cui ha dichiaratamente detto di volere al suo fianco una compagnia, che abbia certi requisisti. Ed è un qualcosa che l'opinionista più famosa della tv ribadisce anche da Silvia Toffanin, dove chiarisce quale sarebbe la tipologia di compagno che oggi vedrebbe al suo fianco:

Sì, torno sul trono dopo più di 25 anni. La mia prima esperienza è sicuramente stata diversa perché ero più immatura, più giovane. Io oggi cerco un uomo completo, non cerco uno con grilli per la testa. Dalle richieste che ho fatto, qualcuno potrebbe pensare che le mie richieste siano state fatte basandomi solo sulla ricchezza e il lato materiale. Ovviamente, prima arriva l'amore, l'attenzione e tutto ma, poi, ci deve essere anche il lato materiale perché vorrei viaggiare. Niente sesso, però, vorrei più una compagnia, un uomo con cui girare il mondo e magari senza figli perché non voglio complicazioni, poi, se ce li ha grandi e che vivono in Nuova Zelanda va bene lo stesso

La storia con Kikò Nalli e l'indecisione sul matrimonio

Da tre anni single, Tina ha però avuto una lunga storia con Kikò Nalli, diventato anche suo marito e padre dei suoi due figli. Il matrimonio si è concluso dopo 15 anni insieme e l'opinionista si è detta sollevata dalla consapevolezza che il sentimento fosse finito da entrambe le parti, sebbene abbia anche confessato di non essersi mai davvero innamorata perdendo la testa:

A un certo punto, entrambi ci siamo resi conto che tra noi non c'era più quella passione, quel sentimento di prima e abbiamo deciso di separarci. Andiamo più d'accordo adesso di prima quando eravamo sposati, tant'è che quando le persone ci vedono in giro ci chiedono sempre se siamo tornati insieme? Io non sono mai stata quell'innamorata che ha fatto follie per amore, nemmeno per mio marito. Sono stata innamorata sì, in maniera lieve, però, mai follemente.

Cipollari, però, ha scelto Nalli come uomo da avere al suo fianco, decidendo di sposarlo, sebbene il giorno delle nozze non sia stato particolarmente piacevole per lei, tanto che per un attimo ha anche pensato di non presentarsi:

Il giorno del matrimonio non è stato bello perché mi ero sovraccaricata di stress, poi, tutta la preparazione, l'ansia dei giorni precedenti, avevo già il mio primo figlio. Non me lo sono goduto per niente. C'è stato anche un momento di crisi in cui non sapevo se presentarmi o meno. Al mattino, mentre mi preparavo, ero lì che pensavo ed ero davvero indecisa e, poi, sono andata. Io ho voglia di risposarmi perché vorrei rivivermi quella giornata, nel mio primo matrimonio, ero proprio un pesce fuor d'acqua, non mi ricordo nemmeno bene cos'è accaduto