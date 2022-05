Tina Cipollari assente da Uomini e Donne, i motivi e per quanto non la vedremo Tina Cipollari appare assente dallo studio di Uomini e Donne già da alcune puntate. L’opinionista, apprende Fanpage.it da fonti vicine a Mediaset, ha avuto impegni personali per cui non ha potuto partecipare alle registrazioni dello show.

A cura di Ilaria Costabile

I fan più appassionati di Uomini e Donne hanno notato già da qualche giorno l'assenza di Tina Cipollari nel dating show di Canale 5. Fanpage.it apprende da fonti vicine a Mediaset che si tratta di un'assenza circoscritta a qualche giorno e che l'opinionista più amata della tv è pronta per accomodarsi nuovamente accanto a Gianni Sperti. Ecco, quindi, i motivi della sua assenza e per quanto tempo non la vedremo in tv.

Perché e per quanto tempo Tina Cipollari sarà assente

Un'assenza che si è percepita soprattutto nei momenti più caldi di questa settimana, come ad esempio il faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che avrebbe meritato un commento pungente come solo Tina Cipollari sa fare e che l'ha resa la colonna portate del dating show di Canale 5. Stando ad informazioni ricevute da fonti vicine a Mediaset, l'opinionista non ha partecipato a due registrazioni a causa di impegni personali. Considerando che ogni registrazione di Uomini e Donne include più di una puntata, ecco spiegato il motivo per cui l'assenza della Cipollari sembra essere prolungata nel tempo e quindi, in termini televisivi, la sua sedia appare vuota per più appuntamenti consecutivi. Si tratta di un forfait momentaneo, dal momento che Tina è pronta a riprendere posizione e commentare con la sua sagacia tutto ciò che accade tra le coppie.

Tina Cipollari icona di Uomini e Donne

Tina Cipollari è ormai diventata un personaggio fondamentale nello show, non soltanto per le marachelle con Gemma Galgani, con la quale battibecca appena ne ha l'occasione, ma anche per le sue analisi, quanto più smaliziate possibile, sulle coppie che si seggono in studio. Mentre Gianni Sperti rappresenta la parte romantica del duo di opinionisti, spetta alla Cipollari quello di dubbiosa e sospettosa, tanto che quando nutre perplessità sulla sincerità di tronisti e corteggiatrici, di qualsiasi trono facciano parte, non esita ad esplicitarlo con una disarmante schiettezza.