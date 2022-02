“Ti spareranno in fronte”, minacce e insulti a Brumotti di Striscia la notizia “Devi morire sotto un camion. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore”. Insulti e minacce a Brumotti da parte di una donna, “disturbata” mentre spacciava cocaina davanti alla sua porta di casa nel quartiere Rancitelli a Pescara.

A cura di Giulia Turco

Vittorio Brumotti protagonista di un nuovo spiacevole e episodio a Striscia la notizia. Nella puntata del tg satirico di Antonio Ricci in onda lunedì 21 febbraio, l'inviato raggiungerà il quartiere Rancitelli a Pescara, dove già nel 2019 era stato aggredito insieme alla sua troupe, mentre documentava un'importante situazione di spaccio. Questa volta Brumotti è stato preso di mira da una donna che vendeva cocaina ai clienti in coda, direttamente davanti alla sua porta di casa.

Cos'è successo a Brumotti a Pescara

"Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre". Questa "l'accoglienza", si fa per die, riservata all'invitato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti tornato a far visita al quartiere Rancitelli di Pescara. A minacciarlo e insultarlo è una donna che, sorpresa durante lo spaccio di cocaina, ha inveito: "Cesso. Buffone. Hai rotto il ca**o. Sei una mer*a" e una serie di altri insulti sfociati in minacce. "Devi morire sotto un camion. Tu devi fare un incidente mortale. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore". Non solo parole, la signora si è scagliata contro l'inviato prendendolo prima a secchiate d'acqua, lanci di bottiglie poi persino con una pentola che per poco non colpisce in testa Brumotti, il quale alla fine "se la cava" con qualche schiaffo da parte della donna.

Era già successo nel 2019 a Pescara

Nel 2019, il precedente che ha visto Brumotti protagonista di una prima aggressione. Recatosi nel cosiddetto Ferro di Cavallo, il quartiere più caldo di Pescara, l’inviato era rimasto coinvolto in un’operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo, che stavano portando avanti una serie di arresti nei confronti di una donna rom trovata in possesso di droga. Brumotti aveva documentato il degenerare della situazione. Il comitato di quartiere tuttavia nel frattempo ha puntato il dito contro l’arrivo della troupe del programma Mediaset: “ Riteniamo che questo sia il modo peggiore per affrontare le problematiche del quartiere. Non può essere spettacolarizzata in questo modo un’emergenza sociale… …tutto questo alzerà un nuovo inutile polverone che non gioverà a nessuno."