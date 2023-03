“Ti mando a fancu*o perché non mi stai simpatico”, Wax sbotta contro Aaron ad Amici22 Nervi tesi ad Amici 22. Quando Aaron ha scoperto del guanto di sfida lanciato da Arisa, si è offeso con Wax: avrebbe voluto che lo avvisasse prima. Il confronto in casetta tra i due allievi si è però acceso, il rapper con il dito puntato contro si è infuriato: “Vaffanc*lo, mi sono rotto i cog*ioni”.

A cura di Gaia Martino

Nervi tesi nella casetta di Amici di Maria de Filippi: il rapporto tra Aaron e Wax si è incrinato per via dei guanti di sfida lanciati dai prof per il Serale. Nel daytime del programma oggi, martedì 21 marzo, ad Aaron è stata comunicata la decisione di Wax di rifiutare nuovamente il guanto voluto di Rudy Zerbi: Arisa crede che il suo collega temi il talento del allievo che ha in squadra, così ha proposto un nuovo guanto di sfida. Agli allievi il compito di scrivere le barre. Aaron ha sbottato: "Che schifo".

La decisione di Wax e Arisa e il commento di Aaron

Dopo aver deciso di rifiutare di nuovo il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, Wax e Arisa hanno commentato l'accaduto: credono che l'insegnante di Aaron temi il talento del rapper e voglia metterlo in difficoltà. Da qui è nato il nuovo guanto lanciato dalla cantante e insegnate ad Amici: ha proposto ad Aaron di esibirsi sulla stessa canzone proposta da Rudy Zerbi ma con il compito di scrivere le barre. "La personalità di Wax è mortificata. Deve essere libero di prepararla senza rinunciare a se stesso. Propongo un guanto sulla stessa canzone, dovete scrivere le barre. Voi siete entrambi cantautori. Solo così si possono capire le potenzialità di ciascuno di voi", il contenuto della lettera. Il cantante non ha preso bene la decisione, si è infuriato per il fatto che Wax non lo abbia avvisato prima:

Per mia scelta non scrivo sulle cover, ma sarei in grado di scrivere sulle cover. A me però questi giochetti strani, questi sotterfugi.. La trovo scorretta come cosa, questo significa che lui teme me. Io lo reputo un'artista anche da queste cose, mi dispiace. Va bene, non ho problemi a scrivere barre. Per me non esiste espressione con le parole, esiste espressione in tutto. Non c'è troppo senso. Perché non dirmelo prima?

Una volta rientrato in casetta, Aaron si è poi sfogato con i suoi compagni: "Che schifo, artisti e artisti, anche meno. Io sono un cantante, non un cantautore. Ora ti faccio vedere io. Mi sta sulle palle che dietro fa così, mi dà veramente fastidio. Mi sono incazzato". Subito dopo il faccia a faccia tra i due allievi.

Lo scontro tra Aaron e Wax

Quando Wax è rientrato in casetta, Aaron ha avuto modo di parlargli di quanto accaduto. Il rapper ha sostenuto di non sapere del nuovo guanto di sfida di Arisa, poi di essersi dimenticato di avvisare. "Vaffanc*lo brò, mi sono rotto i cog*ioni" ha sbottato quando Aaron ha iniziato ad insistere. "Non dà modo di confrontarsi, poi parliamo di artisti", il commento con gli allievi. "Se non vuole credermi chi se ne frega, io mi sono dimenticato. Non te l'ho detto perché mi sono dimenticato. Se continui a nominarmi ti mando a fanc*lo un'altra volta, mi sono rotto i cog*ioni", le parole di Wax. "Non si tratta di fraintendersi o dimenticarsi, se me lo avessi detto finiva lì. Mi sono un po' offeso perché dall'altra parte te l'avrei detto, ti avrei spiegato. Non penso che tu ti sia dimenticato, 20 minuti prima stavi con Arisa, poi ti sei dimenticato. Non ti credo" ha continuato Aaron prima di concludere: "Mi avresti dovuto chiedere scusa, non mandarmi a fanc*lo. Poi artisti, secondo me, non ci siamo ancora". "Che ca**o vuoi? Se mi reputo un'artista o un cantante io lo dico" ha sbottato di nuovo Wax.

Nel corso della discussione Wax ha tirato in ballo Rudy Zerbi: "Questo accanimento mi dà fastidio! E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell’asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino". Poi, rivolgendosi a Aaron ha confessato di non provare simpatia nei suoi confronti: "Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti".

Il confronto dopo la lite: Wax chiede scusa

I due allievi dopo si sono ritrovati in camera nel tentativo di chiarirsi. Wax ha spiegato che non era sua intenzione fargli un dispetto: "Non ho fatto il furbo, ti ho detto cose che non andavano bene. Non le pensavo, ti chiedo scusa per quello che ho detto". Aaron ha replicato: "Si vede che hai voluto fare il furbo, ti aggrovigli il cervello da solo. Dovresti accettare questa situazione. A me mi interessa del principio, non che tu abbia più tempo rispetto a me".