Teo Teocoli: "Ho smesso di chiamare Adriano Celentano, voleva facessi quello che per me era una truffa" Ospite di Mara Venier a Domenica In, Teo Teocoli torna a parlare del rapporto interrotto con Adriano Celentano: "Voleva che apparissi sul palco al posto suo nella prima parte del suo spettacolo. Ma non potevo".

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Teo Teocoli è tornato a parlare del rapporto con Adriano Celentano, interrottosi dopo anni di amicizia durante la realizzazione dello spettacolo Adrian, andato in onda su Canale5 nel 2019. Secondo la versione raccontata da Teocoli, sarebbe stato Celentano a smettere di parlargli e di rispondere alle sue telefonate. Una situazione che non è cambiata nemmeno dopo che l’attore, nel 2024, aveva reso di dominio pubblico la notizia del loro allontanamento. “Adriano non mi parla. Lui non chiama mai, io non chiamo più perché tanto non risponde mai. Però vado a trovare il figlio in chiesa in chiesa tutte le sere. Giacomo va tutte le sere a pregare in una chiesa vicino casa mia. È cattolico. Adriano è sempre stato un uomo di chiesa, monogamo, religioso. Questa amicizia mi manca molto”, ha raccontato Teocoli nello studio della trasmissione domenicale di Rai1.

Teo Teocoli: “Con Celentano eravamo amici, poi è arrivata la catastrofe”

“Eravamo io, lui e Gianni Morandi, anni fa. Ci siamo raccontanti tante storie private e abbiamo riso tantissimo. Le nostre mogli ci guardavano come fossimo pazzi. Poi è arrivata la catastrofe”, ricorda ancora Teo che si riferisce al momento in cui, prima di andare in onda con il suo spettacolo su Canale5 che comprendeva la trasmissione in prima tv del cartone “Adrian”, Celentano avrebbe chiesto all’amico di salire sul palco al posto suo:

Lui voleva che lo imitassi, ma stavolta non dovevate essere una imitazione, bensì voleva che fossi lui a tutti gli effetti. Inquadrato in una certa maniera, voleva che apparissi al suo posto in tutta la prima parte spettacolo del suo spettacolo, e che lui apparisse solo dopo il cartone. Ma non si poteva fare, era una truffa per come la vedo io. Lui non voleva uscire, voleva solo commentare il cartone. A quel cartone teneva tanto, ci ha lavorato dieci anni.

La replica di Celentano nel 2024: “Non rispondo perché ti voglio bene”

Celentano era già intervenuto pubblicamente lo scorso anno per replicare all’amico Teocoli. “Ciao Teo, ma cos'è questa storia?”, aveva scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, “Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io… Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…".