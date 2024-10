video suggerito

Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano: l’amicizia passata, il botta e risposta e le accuse Le parole di Teo Teocoli di un mese fa sul rapporto, ormai concluso, con Adriano Celentano hanno generato un botta e risposta con il celebre cantante. “Eravamo amicissimi, ora è scomparso” aveva raccontato il comico, “Non ti rispondo perché ti voglio bene” era stata, poi, la replica di Celentano. Nella diatriba è stata tirata in ballo anche Claudia Mori: cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da circa cinque anni Teo Teocoli e Adriano Celentano hanno perso ogni contatto. Il primo a parlare della "fine di un'amicizia" è stato il comico e imitatore del celebre cantante a inizio settembre: "Eravamo amicissimi, poi è scomparso" ha raccontato Teocoli a Tintoria. Le sue parole, però, hanno ricevuto ben presto risposta dal diretto interessato il quale, con una frase criptica, gli ha spiegato che non gli ha mai risposto al telefono "perché ti voglio bene". Secondo il comico, la responsabilità di quanto accaduto tra loro è di Claudia Mori, moglie di Celentano.

Le prime dichiarazioni di Teo Teocoli su Adriano Celentano

Tutto è iniziato lo scorso 3 settembre, quando Teo Teocoli, ospite di Tintoria, format di interviste condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha parlato del legame ormai finito con Adriano Celentano. "Era il mio idolo assoluto. Diventammo amici piano piano, poi amicissimi e da cinque anni è finito tutto" ha raccontato prima di accusare il cantante di essere "scomparso" e di non aver mai risposto alle sue chiamate. "Abbiamo fatto 40 compleanni insieme, in questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo", le parole.

Teo Teocoli e Adriano Celentano

La risposta di Adriano Celentano

Dopo essere venuto a conoscenza del dispiacere provocato a Teo Teocoli, Adriano Celentano ha replicato con un post su Instagram utilizzando, come motivazione alle sue non-risposte, una frase criptica: "Non ti rispondo perché ti voglio bene". Il celebre cantante e showman ha continuato così il suo messaggio: "Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io…Ricordi quante risate…e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo".

Il dispiacere di Teo Teocoli e il ricordo dell’amicizia

La risposta di Celentano, però, non è piaciuta al comico e imitatore che si è detto "basito" dopo aver letto le sue parole. "Rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme" ha dichiarato al Corriere prima di continuare: "Non vedersi più per me è triste". Nonostante il dispiacere, ha spiegato di non avere alcuna intenzione di farsi vivo, di nuovo, lui: "No, ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio". Teo Teocoli crede che dietro al loro allontanamento ci sia Claudia Mori, moglie di Celentano, e il flop di Adrian, lo show andato in onda su Canale5 nel 2019.

Il caso del flop di Adrian e le accuse contro Claudia Mori

Adriano Celentano e Claudia Mori

Teo Teocoli, tempo fa, fu chiaro nel spiegare che ad allontanarli anche il flop di Adrian, lo show andato in onda nel 2019 su Canale5 dal quale lui prese le distanze nonostante la proposta di Celentano che lo voleva nel cast. "Persi due mesi di serate per colpa di Adrian, in attesa di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto" dichiarò nel 2019. Al Corriere, nell'intervista del 7 ottobre 2024, il comico ha attribuito la parziale responsabilità di quanto accaduto con Adriano Celentano anche a Claudia Mori, moglie del cantante che avrebbe fatto allontanare il marito dalle sue amicizie. "Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po' sconvolto tutto", le parole.