Adriano Celentano replica a Teo Teocoli: "Non essere triste, non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene" Adriano Celentano ha replicato a Teo Teocoli che il mese scorso ha ipotizzato: "Forse è morto, non mi risponde al telefono da anni".

A cura di Daniela Seclì

Adriano Celentano ha replicato a Teo Teocoli che il mese scorso ha espresso il suo dispiacere perché le sue chiamate al Molleggiato da anni rimangono senza risposta. Il comico ipotizzava: "Forse è morto". Celentano ha pubblicato un breve post su Instagram nel quale ha risposto all'amico.

La replica di Adriano Celentano a Teo Teocoli

Adriano Celentano ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha replicato a Teo Teocoli. Ha esordito con: "Ciao Teo, non devi essere triste". Poi, ha spiegato di non rispondergli proprio perché gli vuole bene. Ha chiesto all'amico di non essere così malinconico, altrimenti rischia di intristirsi anche lui:

Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io…Ricordi quante risate…e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…

Cosa ha detto Teo Teocoli su Adriano Celentano

Teo Teocoli, in un'intervista rilasciata a Tintoria, ha espresso il proprio dispiacere nel non riuscire più a mettersi in contatto con l'amico Adriano Celentano. Non sentirlo gli provoca grande tristezza:

È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica (a suo dire lo scarso riscontro del progetto Adrian, ndr) però, che ca**o. Abbiamo fatto quaranta compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell'Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo.