Teo Teocoli: "Basito dalla replica di Celentano. Claudia Mori è la padrona, ha sconvolto tutto" Dopo la replica di Adriano Celentano, che aveva fatto sapere di avere interrotto il loro rapporto in virtù dell'affetto che li ha legati per anni, Teo Teocoli esprime una posizione critica su Claudia Mori, moglie del Molleggiato: "Con i suoi amici non è stata leggera, ha sconvolto tutto".

A cura di Stefania Rocco

All’appello di Teo Teocoli affinché gli rispondesse al telefono in maniera da poter recuperare il loro rapporto, Adriano Celentano ha risposto con una frase criptica, tipica del suo stile: “Non ti rispondo perché ti voglio bene”. Parole che non sono bastate all’ex amico che se ne chiede il senso, lo scopo. “Mah, è una formula nuova… rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tante divertimenti insieme”, ha dichiarato l’attore al Corriere della Sera, comprendendo l’indisponibilità di Celentano.

Teo Teocoli: “Non ci riproverò, ci ho rinunciato”

“I ricordi? Tanti, purtroppo molto lontani. Questa cosa di non sentirlo proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi… non vedersi più per me è triste”, prosegue l’attore che annuncia non farà nuovi tentativi di riavvicinarsi, “No, ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio”. Silenzio che dura dal 2020 quando, a gennaio, è avvenuto l’ultimo incontro tra loro: “Quattro anni fa, la tradizione del suo compleanno il giorno dell’Epifania era rimasta. Quella volta c’era anche Morandi. Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno”.

Le accuse a Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano

Teocoli attribuisce la parziale responsabilità di quanto accaduto a Claudia Mori, moglie del Molleggiato: “Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”. Mori è la moglie di Celentano dal Teocoli sostiene di essere riuscito a mantenere intatto il legame con quello che ha sempre considerato il suo idolo per anni, nonostante il matrimonio di Celentano e Mori celebrato nel 1964: “Beh, nonostante l’arrivo di Claudia — che ha scombussolato gli equilibri — per anni ci trovavamo comunque a casa a suonare, a cantare, a raccontare storie”.

Il caso del flop di Adrian

A operare sul loro allontanamento, probabilmente, è stato anche il flop di “Adrian”, lo show andato in onda su Canale5 nel 2019 cui Teocoli avrebbe dovuto partecipare: “Una trasmissione disgraziata. Adriano mi telefonò e mi chiese di fare lui: nel senso che dovevo interpretarlo. Mi disse: non devi fare l’imitazione, devi essere proprio Celentano. Voleva che fossi lui che presentava il film. Mi pareva una mezza truffa spacciarmi per lui, ma non mi andava di dirgli di no e gli risposi che se fossimo riusciti a farlo sarebbe stato un miracolo. Non trattammo di soldi perché tanto sapevo che se ne occupava Claudia e lei rompe le scatole su quelli e quindi era meglio temporeggiare. Solo che nel frattempo se ne erano andati tutti: Manara, Michelle Hunziker, Ambra. Anche io mi fermai, non feci niente, perché non c’era niente da fare”.

Che cosa dichiarò Teo Teocoli a proposito di Adrian

L’indisponibilità di Celentano potrebbe affondare le radici proprio in un episodio del 2019, quando Teocoli decise di abbandonare il progetto "Adrian". “Ho perso due mesi di serate nei locali, a febbraio e marzo, per colpa di Adrian, in attesa di registrare il più grande flop della TV che non ho mai fatto”, dichiarò l’attore in un’intervista, rivelando di essersi recato a Verona per registrare la parte live per poi scoprire che il compenso sarebbe stato di £30mila euro per 9 puntate” e che le spese giornaliere di 800 euro al giorno sarebbero state a suo carico. "Arrivo lì, saluto la Hunziker, Ambra, ma di Adriano nemmeno l'ombra. Claudia dice che forse arriva il venerdì. Gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente… Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte!”, aveva proseguito l’attore decidendo di abbandonare definitivamente il progetto.