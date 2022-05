Teo Teocoli a Domenica In: “Maurizio Costanzo mi ha dimenticato”, lui interviene in diretta Nella puntata del 1 maggio di Domenica In c’è stato un confronto tra Teo Teocoli e Maurizio Costanzo. Il primo, intervistato da Mara Venier, ha accusato il secondo di averlo messo da parte e snobbato. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto in diretta per fare chiarezza.

A cura di Elisabetta Murina

Teo Teocoli è stato ospite della puntata di domenica 1 maggio di Domenica In con Mara Venier. Dopo l'intervista rilasciata a Belve, il comico è tornato a parlare di Maurizio Costanzo, sostenendo che lo abbia dimenticato e snobbato. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto in diretta per fare chiarezza.

Cosa ha detto Teo Teocoli di Maurizio Costanzo

Intervistato da Mara Venier, Teo Teocoli ha ripercorso la sua carriera televisiva, dai programmi diventati cult negli anni novanta alla fase di stallo che sta vivendo oggi. Come già aveva raccontato a Francesca Fagnani nel programma Belve, il comico ha la sensazione di essere ogni tanto dimenticato dalla televisione.

Questa volta però ha lanciato un attacco a Maurizio Costanzo, sostenendo che lui lo abbia quasi snobbato e messo da parte dopo il suo rifiuto a partecipare a Domenica In:

Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Ad esempio nel film di Costanzo, L'Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai dire goal e di tutti i personaggi. Mi ha messo per terzultimo dicendo "C'è pure Teocoli". L’intervistatore allora gli ha detto: “Ma è Teo!”. Maurizio ha risposto: “No, lasciamo perdere Teocoli, non ci interessa”.

Teocoli è convinto che le parole di Costanzo derivino dal fatto che non è andato ospite a Buona Domenica:

Io so il perché di ciò, perché non sono andato da lui a fare Buona Domenica. Quando vengo snobbato per certe cose mi dico: "Negli anni 90 ho fatto delle trasmissioni che sono diventate cult".

La replica di Maurizio Costanzo

Ascoltando le parole del suo intervistatore, "Zia Mara" ha deciso di aiutarlo: ha chiamato in diretta Maurizio Costanzo. Il conduttore ha risposto al telefono chiarendo la sua posizione nei confronti di Teo Teocoli:

Non ho nulla contro di lui e mi dispiace se in quella trasmissione (Alfabeto di Costanzo, ndr) non ho detto le cose giuste. Lui ha la mia stima, lo dico pubblicamente, è assoluta. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato.

Il confronto tra i due si è poi concluso con l'invito di Teo Teocoli al Maurizio Costanzo Show, lasciando intendere che sia stato tutto solo un fraintendimento lasciato alle spalle.