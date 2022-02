Tali e quali, la finale: i concorrenti, in giuria Pieraccioni e Ubaldo Pantani che imita Allevi La finale di Tali e Quali va in onda sabato 12 febbraio su Rai1. Carlo Conti e la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani nei panni di Giovanni Allevi, decreteranno il campione assoluto.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 12 febbraio, in onda su Rai1 la finale di Tali e Quali 2022 condotta da Carlo Conti. Finalmente, gli spettatori conosceranno il vincitore, che riceverà il titolo di campione assoluto. A impreziosire la serata due giudici speciali: Leonardo Pieraccioni e l'imitatore Ubaldo Pantani che porterà in studio il suo Giovanni Allevi. La puntata si dividerà in due fasi con otto esibizioni nella prima e cinque nella seconda. In giuria, anche Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Chi è Ubaldo Pantani, il giudice che imita Giovanni Allevi

Uno dei giudici speciali della finale di Tali e Quali sarà Ubaldo Pantani. L'attore e comico, classe 1971, è molto amato dal pubblico. Ha già una lunga carriera televisiva alla spalle. Ha preso parte a programmi come Macao; Mai dire…; Quelli che il calcio; DopoFestival; Affari tuoi – Viva gli sposi!; Il circolo degli anelli e tanti altri. Inoltre ha partecipato come giudice a Tale e Quale Show. Quanto alla sua vita privata è molto riservato. In passato, ha avuto una relazione con Virginia Raffaele.

Ubaldo Pantani imita Giovanni Allevi a Tali e Quali 2022

Chi sono i concorrenti finalisti

L'ultima puntata di Tali e Quali, in onda sabato 12 febbraio, sarà divisa in due parti. Nella prima parte assisteremo a otto esibizioni di altrettanti concorrenti. Le imitazioni che vedremo saranno le seguenti:

Antonella Ruggiero;

Damiano dei Maneskin;

Biagio Antonacci;

Edith Piaf;

Bruce Springsteen;

Adele;

Fabrizio De André;

Edoardo Bennato.

Il concorrente che riuscirà a superare questa prima fase, avrà modo di accedere alla seconda parte della finale, dove dovrà sfidare nel corso di un minitorneo, i tre concorrenti che hanno vinto le puntate precedenti e la vincitrice dell'edizione 2019 Veronica Perseo. Ecco, dunque, quali saranno le imitazioni a cui si aggiungerà il vincitore della prima fase: