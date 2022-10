Tale e Quale Show, Francesca Manzini quarto giudice della quinta puntata nei panni di Mara Venier Nella quinta puntata del programma, in onda venerdì 28 ottobre, a sedere in giuria al fianco di Panariello, Goggi e Malgioglio, ci sarà l’imitatrice di Mara Venier.

A cura di Andrea Parrella

L’appuntamento con la quinta puntata di Tale e Quale Show 2022 è per venerdì 28 ottobre in diretta dalle ore 21.25. Il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti sta confermando anche quest'anno l'importante riscontro di pubblico. Fanpage.it è in grado di anticipare che la quinta puntata, che ci avvicina al finale di questa stagione, vedrà come quarto giudice Mara Venier, imitata dalla brava Francesca Manzini. Il ruolo del quarto giudice è diventato cruciale in queste ultime edizioni del programma, con la trovata molto riuscita di accogliere imitatrici e imitatori che incarnano per un'intera serata uno dei loro cavalli di battaglia.

La classifica della quarta puntata

Dopo lavittoria di Rosalinda Cannavò nella quarta puntata grazie all'imitazione di Francesca Michielin, la classifica di Tale e Quale Show 2022 si fa sempre più corta. Dopo l'attrice, che ha totalizzato 62 punti, si sono classificate:

Elena Ballerini 58 punti

Valentina Persia 55 punti

Andrea Dianetti 53 punti

Gilles Rocca 50 punti

Claudio Lauretta 49 punti

Samira Lui 42 punti

Antonino Spadaccino 39 punti

Alessandra Mussolini 36 punti

Valeria Marini e Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli 30 punti

Le imitazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show

Nella quinta puntata i concorrenti dovranno cimentarsi con nuove imitazioni. Elena Ballerini dovrà mettersi nei panni Barbra Streisand, Rosalinda Cannavò proverà il bis di una settimana fa con Madame, Samira Lui si metterà alla prova con Grace Jones, Valeria Marini onorerà il mito di Marilyn Monroe, Alessandra Mussolini sarà la zia Sophia Loren, Valentina Persia imiterà Anastacia, Andrea Dianetti avrà i panni di Gianni Togni, Claudio Lauretta se la vedrà con Vasco Rossi, Gilles Rocca ricorderà Franco Califano, Antonino si trasformerà in Loredana Berté, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli avranno le sembianze di Carreras, Pavarotti e Domingo.