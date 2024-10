video suggerito

Tale e Quale, Pupo contro Anna Tatangelo: "La riconosci per le canzoni di D'Alessio", Marcuzzi interviene Pupo è stato uno dei giudici di Tale e Quale Show di venerdì 4 ottobre. Il suo commento sull'esibizione di Giulia Penna ha generato non poche polemiche. Il cantante, infatti, è stato criticato per aver attaccato Anna Tatangelo: " La riconosci solo perché canta le canzoni di Gigi D'Alessio".

Pupo è stato giudice d'eccezione della puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 4 ottobre su Rai 1. Il cantante ha commentato la performance di Giulia Penna che si è esibita con il brano Ragazza di periferia. Il suo giudizio si è però parzialmente discostato dalla concorrente e una frase ha generato qualche polemica: "Riconosci Anna Tatangelo perché canta le canzoni di Gigi D'Alessio".

Alessia Marcuzzi: "Secondo me Anna ti sta guardando ed è felice"

Nell'ultima di Tale e Quale show, Giulia Penna si è esibita con il brano Ragazza di periferia. La prima a esprimere il suo giudizio è stata Alessia Marcuzzi: "Anche io sono una ragazza di periferia. Credo che solo Anna possa fare davvero questa canzone. La saluto, penso che ci stia guardando questa sera. Hai centrato il timbro della voce, sei stata brava nelle movenze. Secondo me Anna che ti sta guardando è felice". La cantante di Sora, infatti, aveva condiviso tra le sue storie Instagram un video in cui incoraggiava l'influencer romana: "Brava Giulia!"

Pupo: "Anna Tatangelo è una cantante riconoscibile, più che per la voce, per le canzoni che canta"

"Non si discute il talento di Anna Tatangelo ma è una cantante riconoscibile, più che per la voce, per le canzoni che canta. Se la sentissi cantare un pezzo standard difficilmente le persone normali la riconoscerebbero – ha commentato Pupo – Le canzoni sono belle e d'effetto ma non sono le mie preferite. Riconosci Tatangelo perché canta le canzoni di D'Alessio. Giulia Penna canta bene ma l'emozione è un'altra cosa". Alessia Marcuzzi è apparsa visibilmente sorpresa dal giudizio che sembrava discostarsi dall'esibizione ed è subito intervenuta: "Tu devi giudicare lei, Giulia Penna". Anche sui social le frasi di Pupo sono state duramente commentate, giudicate come un attacco gratuito ad Anna Tatangelo.