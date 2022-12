Sulla casa del GF Vip vola il messaggio d’amore di Bradford Beck: la reazione di Giaele De Donà “Ti amo più di quanto giri il mondo”: con queste parole, Bradford Beck ha fatto sapere alla moglie Giaele De Donà che il suo amore è ancora saldo.

Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sta vivendo un momento complicato a causa dello scontro avuto con Antonino Spinalbese. Ci ha pensato il marito Bradford Beck a tirarla su di morale. Sulla casa è volato un aereo con un messaggio molto romantico. Nonostante non fosse firmato, tutti lo hanno attribuito subito a Brad.

Il messaggio di Bradford Beck per Giaele De Donà

Sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo con un messaggio molto romantico per Giaele De Donà. Il marito Bradford Beck le ha voluto assicurare che il suo amore per lei è ancora intatto. Sullo striscione legato all'elicottero si leggeva: "I love you more than the world turns". Ti amo più di quanto giri il mondo. La concorrente è apparsa felicissima di questo gesto, che arriva a una manciata di giorni da Natale.

La reazione di Giaele De Donà

I concorrenti del Grande Fratello Vip che si trovavano in giardino hanno chiamato Giaele De Donà, perché non si perdesse il messaggio da parte di suo marito. La gieffina è apparsa visibilmente emozionata. Guardando il cielo ha commentato: "Ti amo anch'io. Che bello. Ti amo, mi manchi. Grazie". Poi, ha abbracciato Daniele Dal Moro ammettendo di essere davvero felice: "Sono troppo contenta". Anche Oriana Marzoli ha voluto starle vicino in questo momento. La concorrente si è sincerata che l'amica avesse ritrovato la serenità dopo questi giorni tempestosi: "Amore dolce, sei tranquilla adesso?". Giaele De Donà ha annuito: "Sì, sto meglio". Il mese scorso, Bradford Beck aveva scritto una lettera alla moglie, facendole delle richieste ben precise: "Di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata, di rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata" e di non andare oltre ciò che lui considera rispettoso nei suoi confronti. L'allarme sembra essere rientrato.