"Sudo come un mafioso": Caterina Balivo non ci sta e si indigna con Tommy Cash e la canzone Espresso Macchiato A La volta buona, Caterina Balivo ha espresso la sua indignazione per il brano con cui Tommy Cash rappresenta l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025.

A cura di Daniela Seclì

Caterina Balivo indignata per la canzone Espresso Macchiato, con cui Tommy Cash partecipa all'Eurovision Song Contest 2025 per l'Estonia. Il brano è farcito di stereotipi sull'Italia e la conduttrice non ci sta. Nella puntata de La volta buona trasmessa martedì 18 febbraio, ne ha parlato con i suoi ospiti.

La canzone che ha indignato Caterina Balivo

Tommy Cash è l'artista che ha vinto l’Eesti Laul 2025, il contest tramite il quale si seleziona l'artista che rappresenterà l'Estonia all'Eurovision Song Contest. La sua canzone, Espresso Macchiato, è diventata virale. Caterina Balivo ne ha parlato nel corso della puntata de La volta buona trasmessa martedì 18 febbraio:

Tommy Cash parteciperà all'Eurovison per l'Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l'Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l'ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all'Eurovision prendendo in giro noi italiani.

Nel testo Tommy Cash, tra spaghetti ed espresso, dice anche: "Sudo come un mafioso". Giancarlo Magalli, presente in studio, ha sdrammatizzato: "Quando dice ‘Il mio amore è come un espresso', vuol dire che è molto corto". Anche Antonio Mezzancella ha detto la sua: "Sono stato all'estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo". Caterina Balivo è rimasta ferma sulle sue convinzioni:

Scusate, usare il termine mafioso in questa canzone a me non fa piacere. Espresso Macchiato ci sta, ma sudo come un mafioso non mi piace.

Il testo della canzone Espresso Macchiato di Tommy Cash

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It’s hard until you make it

No stresso no stresso

It’s gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto