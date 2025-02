Caterina Balivo attaccata per le critiche a Espresso Macchiato: “Vieni da Caserta, lì parlare di mafia è un taboo”

video suggerito

Continuano le polemiche legate a Espresso Macchiato di Tommy Cash, la canzone estone che sta facendo discutere in Italia per gli stereotipi sulla mafia nel testo. A La Volta Buona, Caterina Balivo ha avuto un battibecco con una giornalista estone a causa delle critiche piombate su di lei dopo essersi schierata contro il brano.

L'attacco della giornalista estone a Balivo

Per Balivo, il problema consistente riguarda una frase in particolare del brano, in cui viene citata la mafia in tono goliardico. Secondo la conduttrice è di cattivo gusto associare l’Italia alla malavita organizzata. Della sua reazione si è parlato anche in Estonia: "Viene da Caserta, una città vicino Napoli dove si concentra particolarmente la criminalità organizzata e dove parlare di mafia è un taboo. È arrivata terza a Miss Italia quindi conosce bene le difficoltà per arrivare al successo”, ha detto Ülle Toode, giornalista estone.

Parole queste che hanno indispettito Caterina Balivo, la quale ha invitato la giornalista a La Volta Buona, per risponderle in diretta: “Salve, sono Caterina Balivo, quella arrivata terza a Miss Italia”.

La reazione di Caterina Balivo

Succcessivamente, Balivo ha spiegato il motivo della contestazione: “Nessuno mette in dubbio l’artista e il fatto che sia un personaggio, il problema è che leggendo il testo c’è una frase molto pesante. Proprio perché non è un tabù e la gente ci è morta; proprio perché sono di una zona particolare quella frase offende tutti gli italiani onesti”, ha replicato alla giornalista estone. Che ha quindi provato a difendere il suo compatriota Tommy Cash, sostenendo che si tratti di una canzone ironica.