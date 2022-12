Su TimVision arrivano i cartoni animati autodescritti per i bimbi ciechi e ipovedenti L’iniziativa di TimVision ha l’obiettivo di abbattere le barriere per i bambini con disabilità visive e promuovere maggiore inclusività sulle piattaforme per l’intrattenimento. Tutti i contenuti sono disponibili nella sezione ‘Kids’ di TimVision e segnalati dal tag ‘Autodescritti’.

A cura di Giulia Turco

I cartoni più amati dai più piccoli disponibili su Timvision anche per i bimbi non vedenti e ipovedenti. L’iniziativa, che parte proprio nella Giornata Nazionale del Cieco, fa parte di un progetto che ha l’obiettivo di abbattere le barriere per i bambini con disabilità visive e di promuovere sempre maggiore inclusività tramite la tv.

Quali cartoni animati saranno disponibili con audiodescrizioni

Sulla piattaforma streaming di TimVision saranno disponibili alcuni dei cartoni animati più in voga tra i più piccoli. Saranno autodescritte le storie di:

Masha e Orso

Peppa Pig

Pocoyo

Bing, Clay Time

Hey Duggee

Il giorno che Herry incontrò

Robot Train

The Hive: casa di api

Esplorando il corpo umano

Accedere al catalogo di cartoni autodescritti è semplicissimo. Basterà accedere alla sezione ‘Kids’ della piattaforma inclusa nell’abbonamento, dove sono segnalati dal tag ‘autodescritti’. Il progetto si chiama ‘TimVision Ascolta’ e fa seguito alla precedente iniziativa già lanciata nel 2020 dedicata ai bambini ciechi e ipovedenti, per consentire a tutti lo svago irrinunciabile della programmazione tv.

(Il catalogo di cartoni animati autodescritti nella sezione ’Kids’ di TimVision).

Iniziative a favore dell’inclusività dei più piccoli

Tra le iniziative che promuovono l’inclusività nel mondo della tv per i più piccoli, spicca senza dubbio la recente decisione da parte del colosso dei giocattoli Mattel di introdurre il primo personaggio autistico nello storico cartone animato Thomas il trenino. Lo scorso settembre la società ha fatto sapere con una nota che presto sarebbe stato introdotto il personaggio di Bruno, una “gioiosa macchina frenante”, doppiato da due giovani attori nello spettro autistico. “Bruno è divertente, intelligente, ma al tempo stesso molto rilassato. Anche se a volte può essere sopraffatto o in ansia, usa l’ironia per superare ogni tipo di situazione”.