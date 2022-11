Peppa Pig arriva in Italia, il cartone animato diventa show dal vivo Dopo le polemiche nate dall’ingresso di una coppia di genitori dello stesso sesso, il celebre cartone animato torna in Italia tra nuovi episodi in tv e spettacoli dal vivo.

Il successo di Peppa Pig continua a non arrestarsi a dispetto delle grandi polemiche che ci sono state per l'introduzione di due nuovi personaggi, una coppia dello stesso sesso. Per questo motivo, Peppa Pig è diventato vessillo progressista in forma animata e si è fatto apprezzare ancora di più da tanti genitori che si rispecchiano in quei valori e in quegli ideali. In questo scenario, l'adorabile Peppa ritorna non solo in tv con gli episodi della serie animata ma anche nei teatri italiani con un grande show per tutta la famiglia.

Si chiama Peppa Pig Live! ed è il nuovo spettacolo che in Europa ha fatto registrare migliaia di biglietti venduti. Peppa Pig Live! La gita in spiaggia è il nuovissimo spettacolo dal vivo, presentato da Red Group e Applauso. Un family musical show che arriverà nelle principali città italiane: 19 Novembre a San Marino (Teatro Nuovo); 20 Novembre a Varese (Teatro di Varese); 26 Novembre a Gaeta, Latina

(Teatro Ariston); 27 Novembre a Bari (Teatroteam); 3 Dicembre a Roma (Teatro Italia); 10 Dicembre a Lugano (Palazzo dei Congressi); 26 Dicembre a Firenze (Tuscany Hall Teatro di Firenze); 28 Dicembre ad Avellino (Multisala Partenio).

Uno spettacolo, tutto in italiano e ideale per bambini in età prescolare, con storie e musiche create appositamente per il teatro, ricco di nuove canzoni e scenografie. Ovviamente tornano tutti i personaggi, amici di Peppa: George, Pedro, Suzy, Papà Pig, Mamma Pig e Miss Rabbit. Racconta di una gita scolastica di Peppa Pig con l'intera classe.

La storia di Peppa Pig

Peppa Pig è stato trasmesso per la prima volta nel 2004, riscontrando un successo di pubblico clamoroso, tanto da essere esportato in almeno 180 paesi. In Italia la prima stagione è uscita nel 2005. Dal 2013 è sul canale Rai YoYo. Va in onda anche sul canale satellitare Disney Junior.